青報邀學童耶誕點燈 扎根全民國防

記者范瑜／臺北報導

耶誕節即將到來，青年日報社昨日邀請臺北市東門國小師生參與「2025愛與希望—耶誕點燈」活動，透過才藝表演、有獎徵答、點燈祈福等多元活動，讓師生一同感受佳節溫馨氛圍，同時彰顯「軍愛民、民敬軍」的精神，以及增進全民國防教育。

東門國小師生獻藝 注入愛與希望

「2025愛與希望—耶誕點燈」昨日由本社社長謝上校主持，並在各部門代表陪同下，與東門國小校長簡邑容、師生共同點亮耶誕樹，象徵注入愛與希望的正能量，期許美好願望皆能順利實現；謝社長也致贈禮品予東門國小師生代表，感謝他們用心準備各項表演，為活動注入滿滿活力。

過程中，學童們帶來爵士鼓、小提琴、直笛、疊杯、魔術方塊等精采表演，以及結合熱門舞曲〈星期五晚上〉舞蹈，亦有融合傳說故事與現代AI改編的「大禹治水」話劇，展現出學童多才多藝的成果，老師們也精心帶來活力四射的舞蹈，現場充滿溫馨且歡樂氣氛。

有獎徵答寓教於樂 難忘成長回憶

此外，活動尾聲安排耶誕老人登場發送禮物，孩童們充滿驚喜並露出幸福燦爛的笑容。值得一提的是，活動現場亦透過本社準備的有獎徵答，讓學童認識陸、海、空軍及憲兵等軍種服裝，同時藉由官兵與學童互動，以寓教於樂的方式，將全民國防教育理念向下扎根，深植每位小朋友心中並傳遞出去。

簡邑容表示，學童們每年都相當期待參與文化營區的耶誕點燈活動，感謝青年日報社用心規劃，讓孩子們在寒冬中感受關懷與濃厚的節慶溫暖，同時也提供一個難得且優質的舞臺，讓學童能勇於展現自我、發揮長才，留下深刻美好的成長回憶。

本社舉辦「2025愛與希望—耶誕點燈」活動，讓官兵、師生一同感受佳節溫馨氛圍。（記者范瑜攝）

學童表演結合傳說故事與現代AI改編的「大禹治水」話劇，展現多才多藝的學習成果。（記者范瑜攝）

本社利用有獎徵答讓學童認識各軍種服裝，以寓教於樂，推廣全民國防。（記者范瑜攝）