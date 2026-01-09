青壯世代勃起障礙增！男性常見「泌尿5大問題」一次看

記者簡浩正／台北報導

現代人生活節奏加快，加上長期壓力與作息失衡，性功能與排尿障礙困擾增加。泌尿科醫師指出，根據臨床統計，勃起功能障礙仍占多數，且平均年齡有年輕化趨勢，在青壯世代越來越普遍，這部分大多和「心理壓力、作息混亂、伴侶關係」等因素有關。

顧家醫療統計2024至2025 年間逾10萬人次的泌尿科門診資料顯示，男性最常見的五大問題依序為：勃起功能障礙、包皮龜頭發炎、菜花與其他性病相關尿道發炎、攝護腺肥大與包莖。其中以勃起功能障礙人次最多，近1萬7000人，平均年齡約 40 歲，95%患者年齡介於22至66歲，顯示這項過去被視為中老年困擾的症狀，其實在青壯世代已相當普遍。

顧芳瑜醫師指出，臨床上可觀察到，勃起功能障礙的成因會隨年齡呈現不同樣貌。35歲以下患者多與心理壓力、作息混亂、伴侶關係等因素有關；年齡較長者則常見因血管彈性下降、代謝異常等生理變化造成。他提醒，若年輕族群輕忽症狀，可能錯失早期調整生活型態或進一步診治的契機。

至於過去普遍被認為好發於高齡族群的攝護腺肥大，顧家醫療統計2024至2025年間約9000人次的就診資料，患者平均年齡為58.2歲。顧芳瑜指出，對照台灣患者平均就醫年齡約63至68歲、全球約65至70歲，顧家資料中的年齡層略低，可能反映出都會男性對排尿異常的敏感度較高，也更傾向於在症狀惡化前積極就醫。

顧芳瑜表示，攝護腺肥大的治療選擇已越趨多元，包括水蒸氣消融、攝護腺拉提等微創方式，不僅能降低漏尿等併發症，也有助於保留性功能。對重視生活品質與性生活的中壯年患者而言，都是值得與醫師討論的選項。他強調，中高齡族群無需因抗拒傳統手術而放棄就醫評估，及早面對，才能掌握更多治療機會，避免拖延成為長期負擔。

