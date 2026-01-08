青壯年免費心理諮商 去年轉介28%

衛福部「青壯世代心理健康支持方案」前年8月上路，提供15至45歲民眾每人三次免費心理諮商，觀察去年使用結果，達轉介風險者為2萬4545人，約占2成8。衛福部宣布，今年將再投入近3.5億元持續推動1年1期方案，前2年曾使用過方案民眾，今年仍可再次使用。

衛福部桃園醫院精神部主任蘇柏文表示，天氣影響著情緒波動，像基隆容易下雨，且近期天冷陰天多，就較容易引發情緒低落，雖然不是每個人都會出現負面的情緒，但只要發現原本活潑的人，突然情緒低落不愛說話、臉部表情不開心、常心不在焉等，就需多加注意。他建議，好天氣時可多曬太陽，並多吃香蕉、魚油等有助穩定情緒。

廣告 廣告

為回應青壯世代面對學業、工作、人際關係與家庭責任所遭遇的心理健康挑戰，衛福部心健司推動心理健康支持方案，截至去年10月底已逾8萬人、超過20萬人次使用。今年持續結合全國臨床心理師、諮商心理師及精神科醫師，提供15歲至45歲本國籍民眾或持有健保卡的外籍人士，每人3次免費心理諮商。

心健司代理科長詹岱華說，目前合作機構由前年8月的523家成長至今年616家。截至去年月12月底共服務8萬7558人、22萬9808人次。

依去年使用結果觀察，使用者負向情緒都有改善，方案具一定效益，其中達轉介風險者為2萬4545人，約占2成8；15至17歲使用者相對較少。

此結果是否間接證實民眾身心壓力大？衛福部心健司長陳柏熹說，監測數據顯示民眾在諮商後，主觀壓力感受均有下降，生活品質亦有顯著上升。至於與長期自殺率變化是否呈正相關，則需更長時間的數據深入分析。

外界擔心3次諮商額度若用完，經濟弱勢族群或高需求個案恐面臨中斷風險，陳柏熹說，中央與地方已建立完善的銜接機制，經轉介的民眾經諮商師評估仍有持續處理必要，可主動向各縣市衛生局尋求協助。各衛生局除執行中央補助方案外，也會根據地方預算與個案需求提供額外的心理支持資源。

【看原文連結】

更多udn報導

超好認？韓女曝1特徵「100%台灣人」 網點頭

田徑Karina參戰！戀綜破尺度 她大膽索求3人行

台人更清楚？他指陸人說中文難懂 2關鍵影響

越界！與經紀人不當互動 偶像暫停活動被換角