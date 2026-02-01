青壯族就愛玩日韓 樂齡偏好赴陸

去年國人出國達1894.4萬人次、總花費破兆元，雙雙創歷史新高，透過數據分析旅客喜好，旅客主力年齡層以30至49歲最多，青壯年旅客偏好日韓、東南亞，年長旅客則偏好赴大陸旅遊。另觀察男女比例，女性旅客有破千萬人次出國，占比53.8％。

日本依舊是國人最愛的旅遊目的地，去年有多達673萬人次前往，占整體出國人次的35％，等於每3個人出國，就有1人是前往日本。大陸排名第二，旅客已不受禁團令影響，有323.7萬人次前往，占比17％；第三名為港澳地區，達219萬人次、占比11.5％；第四名為韓國，達183.5萬人次、占比9.6％。

觀察旅客的年齡層分布，最主要客群為40至49歲、達373.4萬人次，其次依序為30至39歲369萬3310人次、60歲以上359.8萬人次、50至59歲315.5萬人次、20至29歲264.7萬人次。

60歲以下旅客，出國首選皆為日本；60歲以上旅客則以赴大陸旅遊最熱門，其次才是日本。另觀察20至49歲旅客的旅遊目的地，除日本之外，韓國、香港、泰國、越南等國也相當受歡迎。

資深導遊指出，其實無論旅客年紀，旅遊很大一部分都是受到文化吸引，年輕族群對日本、韓國、泰國等傳統文化、流行娛樂感到好奇。年長者則因歷史因素，對大陸的風情有興趣，加上距離近、語言和文字相通、地理風貌多變，因此更傾向赴陸旅遊。

另出國的1894.4萬人次當中，有1019.6萬人次為女性、占比53.8％，不只首次突破1000萬人次，比例更續創歷年新高。創新旅行社董事長李奇嶽表示，旅行屬於無形的商品，需要依靠「感性」去理解，女性消費意願會高於男性，這也是旅遊廣告上會特別重視呈現美好事物、回憶、體驗的原因。