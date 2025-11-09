青安3.0有譜？央行、銀行態度謹慎 行庫憂「吃力不討好」
行政院長卓榮泰上周表示，青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（新青安）現行方式應該檢討，不會以相同方式延長，市場關注新青安明年七月底屆期後，可望以「青安三點○」延續。但金融圈與中央銀行內部對此持審慎態度，據了解，央行內部氣氛已經改變，重新評估房市管控是否該放；行庫主管也擔心這個「吃力不討好」的差事延續，會影響銀行內部風控。
台經院產經資料庫總監劉佩真表示，若政府推出青安三點○，應兼顧金融支持與防止投機兩大目標，落實居住正義。她建議，應加強資格審查與透明監督，聚焦真正首購族，並可考慮「分級補貼」設計，讓低所得青年享有較高利息補貼，中高所得者補貼則降低。同時，貸款額度與房價上限也應依區域差異調整，以避免政府負擔過重，使青安貸款優惠真正成為年輕人安居的助力。
住商機構企劃研究室執行總監徐佳馨則認為，政府補貼民眾購屋利息其來有自，不過新青安設計不良又倉促上路，掀起一波炒房熱潮，後續雖亡羊補牢，但效果有限，未來如果要推動類似政策，除金額、條件必須管控、違反相關規定要重罰外，也需同時評估借款人還款能力；此外，政府已將新青安排除銀行法第七十二條之二的「不動產放款天條」之外，但必須要有總金額上限，以免排擠其他資源。
針對朝野立委關切現行新青安的漏洞，包括有超過三千戶申請人年收超過四百萬元，還有五十、六十歲的民眾申請，財政部長莊翠雲已允諾今年底前會完成針對高所得者的調整方案。行庫主管則說，若青安三點○增加許多條件，雖可降低政策濫用的風險，但銀行如果需要花費人力追蹤，但利潤又低，說穿了除了配合政策，其實沒有承作誘因。
除了行庫外，據悉，央行對新青安方案一向採謹慎立場。尤其在新青安排除在銀行法的不動產放款比率限制後，更擔心銀行可能低估實際不動產曝險。換言之，央行的不動產集中度與其他針對房貸的監理指標，反而更為關鍵。從央行角度而言，金融機構資產品質與體系穩健仍是首要目標，不能因政策補貼忽略潛在風險。
管制退場 央行需再評估
據了解，在第三季央行理監事會，有理事針對房市現況提出「可修正控管目標」的意見，認為歷經七波選擇性信用管制後，市場交易量已出現明顯收縮。若政院規畫推出青安三點○，央行將重新評估不動產相關政策退場的時間點。
金融圈人士也指出，新青安政策在市場反應上確實帶來矛盾效果。一方面，優惠貸款確實協助部分首購族進場；另一方面，也讓銀行端在信貸管理上陷入進退兩難。
「政府要銀行放款，央行又要求風險控管，很難做。」行庫高層說，銀行已因新青安增加放款比重，但也擔心房市轉向後的呆帳風險，若方案再延長，放款條件卻未適當調整，金融機構配合意願恐怕更低。
