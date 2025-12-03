青少年上網釀焦慮、行為問題 全球掀「未成年社群使用」管制潮

越來越多幼童在尚未學會閱讀前便沉迷於社群媒體，引發各界對兒童心理與身體健康的高度憂慮。圖／翻攝自pexels

研究顯示，越來越多幼童在尚未學會閱讀前便沉迷於社群媒體，引發各界對兒童心理與身體健康的高度憂慮。為此，各國政府也接連推出或討論禁令，全球已掀起「保護未成年上網安全」的政策浪潮。未來社群平台的年齡驗證、內容管理與責任規範，勢必成為各國立法焦點。

根據外媒的報導，英國社會正義中心（CSJ）根據英國通訊管理局（Ofcom）資料分析指出，全英已有約81.4萬名3至5歲學齡前兒童活躍於為青少年與成年人設計的社群平台。然而長時間接觸螢幕影像可能引發焦慮、語言發展遲緩、睡眠障礙與行為問題。

廣告 廣告

還有幼兒因久坐滑手機而影響身體發育，出現無法坐直的情況。研究指出，每日超過一小時以躺姿使用裝置的兒童，更有高達10倍風險罹患肌肉骨骼疾病，甚至英國一名14歲女學生被社交媒體演算法推送了大量關於輕生和自殘等令人不安的內容，造成她在2017年自殺身亡。

前英國教育大臣納皮爾勳爵直言這種情況「極度令人擔憂」，呼籲政府加強控管、避免幼童遭演算法推送不適齡內容。對此，CSJ建議政府推動全面禁止智慧型手機進入校園、嚴格執行平台年齡限制、並推行公共衛生宣導，以降低社群對兒童心理健康的傷害。

TikTok、Snapchat、Google與Meta（Facebook、Instagram、WhatsApp母公司）等企業則因被指助長青少年心理健康危機，已在美國遭多起訴訟。全球監管機構正加強施壓，要求平台負起更多保護兒少的責任。

澳洲12月10日起強制刪除16歲以下用戶帳號

在全球對兒少網路危害的憂慮升高之際，多國正加速推動立法控管未成年社群使用。澳洲宣布從12月10日起實施全面禁令，強制刪除16歲以下用戶帳號，涵蓋YouTube、Instagram、TikTok、Snapchat等主要平台。違規業者將面臨高額罰款，預估至少上百萬帳號將受影響。

馬來西亞明年起禁止16歲以下青少年使用社群平台

而馬來西亞政府日前也宣布，計劃自明年起禁止16歲以下青少年使用社群平台。通訊部長法米表示，網路霸凌、金融詐騙與兒童性剝削日益嚴重，政府有義務提供更完善的保護。此禁令若實施，社群平台將不得為該年齡以下族群開設帳號；智利國會也通過新法，全面禁止學生在校園內使用智慧型手機，預計由總統簽署後於明年3月起施行。政府指出，過度依賴手機已成為「威脅兒少身心健康的重大流行病」。

歐洲議會建議未滿13歲的孩童禁止使用社群平台

此外，歐洲議會11月底通過決議，呼籲27國統一社群使用年齡門檻，決議建議未滿13歲的孩童禁止使用社群平台、影音平台及生成式AI（含深偽技術、AI聊天陪伴工具）；13至16歲孩童須經家長同意才能使用。雖然該決議尚無法律約束力，但被視為未來歐盟立法的前兆。法國、西班牙、義大利、丹麥與希臘目前也正合作測試年齡驗證APP，為全面實施鋪路。



回到原文

更多鏡報報導

「我感覺快掛了！」25歲工程師上班爆吐隔日猝死 公司秒寄「離職通知」挨批冷血

郵局帳號「這原因」遭凍結！一票網友都中了 律師示警：恐連帶影響3件事

中國遊客大鬧韓國！星巴克脫序「做2事」業者超無奈