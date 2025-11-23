青少年偏頭痛非壓力惹禍！飲食習慣恐成隱藏地雷 醫示警：冬季好發

在青少年中，偏頭痛常被誤解為壓力過大所致，但實際上，這種疼痛並非僅僅由心理因素引起。奇美醫療財團法人奇美醫院神經內科主任楊浚銘指出，偏頭痛在青少年中並不罕見，且其症狀可能與成人有所不同。15歲的林姓女同學就是一個典型案例，她長期受到偏頭痛的困擾，發作時如同電鑽在腦中鑽動，伴隨噁心、畏光和怕吵，讓她無法專注學習，甚至畏懼上學。

經過楊主任的診斷，林同學被確診為青少年偏頭痛，並接受急性期止痛藥與預防性藥物的雙軌治療。透過醫病共享決策，她選擇施打CGRP單株抗體針劑，頭痛頻率從每週2至3次下降至每月1至2次。透過「頭痛日誌」，她發現巧克力、起司和長時間空腹是誘發頭痛的飲食地雷，調整飲食後症狀明顯改善。再加上規律運動、固定睡眠時間和壓力調節，林同學的生活品質大幅提升，終於能夠重返校園，重新參與社團活動和朋友互動。

冬季偏頭痛高發！飲食與氣溫是雙重挑戰

楊主任提醒，秋冬季節是偏頭痛的高發期，氣溫驟降和氣壓變動可能誘發或加劇頭痛。此外，冬季高熱量飲食，如紅酒、巧克力和乳酪等，也可能成為偏頭痛的隱藏地雷。偏頭痛患者應建立飲食紀錄，留意特定食物是否會引發頭痛，並保持均衡飲食與充足睡眠，以穩定病情。

青少年偏頭痛需重視！及早診斷是關鍵

楊主任強調，偏頭痛並非成人專利，許多青少年也會受到影響。家長和老師常誤以為這是壓力或疲勞所致，但若頭痛週期性、中重度且影響日常生活，應及早就醫。專業診斷和治療能有效控制病情，避免頭痛成為長期困擾。

與偏頭痛共處：生活管理是關鍵

面對偏頭痛，最好的策略是學會與之共處。楊主任建議，建立「頭痛日誌」以找出個人誘發因子，並保持冷靜，進行深呼吸或冥想以減少焦慮。規律作息和穩定的睡眠時間是預防偏頭痛的有效方法。

飲食與運動：偏頭痛管理的兩大支柱

楊主任指出，某些食物可能是偏頭痛的誘發因子，如含酪胺的乳酪、紅酒、巧克力等。患者應記錄飲食，找出個人地雷並適度避開。此外，適度的有氧運動，如快走、慢跑和瑜伽，每週3至5次，每次約30分鐘，能有效預防偏頭痛。運動能釋放腦內啡，幫助管理壓力，但應避免劇烈運動，循序漸進地增加運動強度。

透過多重治療措施和生活管理，偏頭痛患者能夠有效控制病情，提升生活品質，重拾正常的學習和社交生活。

