青少年偏頭痛 盛行率6.8%
記者王勗∕台南報導
「偏頭痛」並非大人專利！惱人頭痛也同樣好發於兒童與青少年族群，據台北榮總副院長王署君研究，我國12至15歲青少年人口中，偏頭痛盛行率達6.8%，平均每15位孩子就有1人受偏頭痛所苦。醫師提醒，家長可與醫師討論孩子治療計畫，幫助孩子走出偏頭痛陰霾。
安南醫院神經內科醫師杜宜憲表示，偏頭痛是一種常見的神經疾病，劇烈頭痛同時可能伴隨噁心嘔吐等不適，嚴重影響生活品質，對於青少年而言，不僅影響學習，也連帶影響社交活動與生活品質。目前偏頭痛治療除傳統口服藥外，亦不斷有新藥問世，如針對神經傳導物質「抑鈣素基因相關肽(CGRP)」的口服拮抗劑、注射型單株抗體等，已廣泛運用於成人偏頭痛治療。
然而目前尚無針對兒童青少年的大規模臨床試驗，而今年1月，權威醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）發表了一項臨床試驗，針對6至17歲、每月頭痛天數14天以下並持續6月以上患者，每月注射一次偏頭痛單株抗體Fremanezumab，根據體重個人化調整劑量，經3月追蹤，受試者頭痛減少的天數、服用止痛藥的天數均有顯著效果，4成7的青少年更達成「頭痛減半」的目標。
杜宜憲指出，家長關心的安全性方面也在本研究中驗證，副作用大多為輕微至中度，美國食品藥物管理局已經核准將該藥物用於治療青少年和兒童的陣發性偏頭痛，惟這一類藥物在台灣目前尚未核准用於未成年人。
杜宜憲表示，該研究追蹤時程尚短，且研究對象不包含頭痛更頻繁的「慢性偏頭痛」族群，期待更多的研究支持青少年偏頭痛的治療方向。如家長發現孩子不適症狀，應與醫師詳細討論並根據用藥反應與發作型態來制定治療計畫。
