青少年剛滿18歲「對性有錯誤期待」淪邪淫犯！嚇到她不敢一個人待在家

記者陳弘逸／台東報導

台東高姓男子前年跟女性友人小花（化名）深夜在租屋處休息時，不顧女方反對強制性交得逞；事後挨告，高男認罪並達成調解；法官認為，他剛滿18歲，行事難免思慮未周，因一時衝動而誤事，深夜跟小花獨處，對性事不免有錯誤期待，主觀惡性並非與逞己獸慾相提並論。因此，審理後，將高男依強制性交罪，處1年8個月有期徒刑，可上訴。

判決指出，高男2024年10月11日1時許，跟女性友人小花（化名）在台東的租屋處休息時，不顧對方反對，把女方衣物扒光，強制性交得逞。事後小花不堪遭侵犯報警並提告，警詢時，還供稱，看到高男都會害怕，不敢一個人待在家中、會睡不著。

偵審期間，高男都坦承犯行，他自陳高中肄業、家庭生活支持系統不佳、在工地、夜市工作為業、月薪約2萬多元。

法官考量，高男剛年滿18歲，行事難免思慮未周，因一時衝動而誤事，深夜跟小花獨處，對性事不免有錯誤期待，主觀惡性並非與逞己獸慾相提並論，加上雙方達成調解，整體情節尚非重大不赦，因此，予以減輕其刑。法院審理後，將高男依強制性交罪，處1年8個月有期徒刑，可上訴。

