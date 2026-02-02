青少年參與國立臺南生活美學館《來𨑨迌！一起出任務!》志工培訓 展現活力與創意

【記者蔡富丞/綜合報導】國立臺南生活美學館首次招募青少年志工，於1月31日舉辦了《𨑨迌物─遊戲與生活美學》特展青少年志工培訓，來自10所不同國、高中青少年參與這場充滿創意與互動體驗的展覽志工培訓。

國立臺南生活美學館館長黃瓊瑩表示，青少年藝術培育一直是臺南生活美學館的核心業務，這次以《𨑨迌物─遊戲與生活美學》特展為載體，成功地帶領青少年走進光影、遊戲和藝術的世界。透過這個活動，我們希望激發青少年藝術興趣、創意思維，與他人互動與服務社會的熱情。

青少年志工培訓課程，由三位跨領域的專業師資引導，包括策展人國家文藝獎得主吳瑪悧教授、劇作家暨導演王友輝、以及台南人劇團團長李維睦。吳瑪悧教授帶領學生以藝術創造遊戲，並鼓勵他們以自己的方式詮釋藝術中的𨑨迌概念；王友輝教授引導學生專注力挑戰、聲情傳達和即興導覽遊戲，利用「聲音」、「肢體」、「情感」互動，讓學生學會觀察與表達；李維睦團長運用光影與道具，將展覽空間轉化為一個充滿遊戲感的場景。

學生們走進展場，體驗互動作品，從「玩」中學習介紹藝術與觀眾互動。學生嘗試操作影子戲裝置，透過肢體動作與道具投射影像，隨著光源距離與角度變化，影子產生不同層次與節奏。有學生分享：「一開始只是亂動，後來發現只要和同學配合，影子就可以變成一段小故事，讓人想一直看下去」。在即興導覽中，學生依不同的情境，上台進行導覽，並票選出最佳導覽員及團體導覽獎，有學生坦言：「導覽展品，並不是一件容易的事，還好經過老師引導與團體練習、討論，大家都可以嘗試導覽」。

國立臺南生活美學館以「一起玩展覽」為核心，為青少年提供了一個實踐藝術、表現自我與服務社會的平台，也讓臺南生活美學館成為一個充滿青春活力的文化場域。