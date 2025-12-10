青少年嚴重經痛恐是「子宮內膜異位症」警訊！ 醫揭對生育影響：恐使流產、早產風險提高

潮健康／許嫚真

經痛是全體女性的共同經驗，若疼痛已嚴重影響生活，背後可能隱藏更為嚴重的婦科問題？何小姐從高中開始就與劇烈經痛共處，甚至經常請假休息。多年後，她於備孕過程中因長期未能自然受孕而就醫，經詳細檢查後，才確診子宮內膜異位症為其不孕病因。

黃建榮婦產科暨台北協育試管嬰兒中心副院長黃珽琦醫師受訪指出，許多女性的不孕問題，根源其實早已在青少年時期埋下，但往往被誤認為是「單純經痛」，而錯失早期診斷與追蹤的黃金時機。

▲圖說：異常經痛可能是「子宮內膜異位症」警訊；而自幼就有該狀況的女性，建議及早接受檢查。

劇烈經痛不容忽視 青少年時期就應警覺

「每個月『那個來』的幾天時間，都會痛到沒有辦法無法上學！」何小姐自高中時期就有嚴重經痛，卻僅認為是個人體質造成，直到多年後求子困難，才發現原來是子宮內膜異位症在作祟。黃珽琦副院長表示，像何小姐這樣的案例並不少見，許多年輕女性在青少女時期就可能出現內膜異位的徵兆。

子宮內膜異位症的成因至今尚未有定論，黃珽琦醫師表示，最常被討論的原因是「家族遺傳」，若家族中有女性曾被診斷，後代的發病機率相對較高；另外，「經血逆流學說」也廣被接受，即經血中的內膜細胞在月經期間逆流至骨盆腔，並在異位位置著床、增生。

「還有部分學說認為，胚胎發育過程中的細胞分化異常，使腹膜細胞轉化為內膜細胞，或免疫系統失衡，導致慢性發炎與異常血管增生，這些都是潛在誘因。」上述因素交織下，使子宮內膜異位症的發病帶著不可預測性，也增加診斷與治療的種種挑戰。

▲圖說：子宮內膜異位症不只可能影響受孕，未來也容易使流產、早產風險提高。

子宮內膜異位症對生育的影響？ 醫示警：恐使流產、早產風險提高

談及子宮內膜異位對生育的影響，黃珽琦醫師強調，病灶的位置與嚴重程度是關鍵。如果病灶位於卵巢並形成「巧克力囊腫」，卵巢功能會受到囊液與慢性發炎影響，導致卵巢儲備力下降、AMH值降低，長期下來可能影響卵泡生成與卵子品質。

倘若病灶出現在子宮肌層，則形成子宮腺肌症，會影響子宮內膜的著床環境，使流產與早產風險升高。而當內膜異位位於骨盆腔，則可能造成輸卵管沾黏或阻塞，阻礙受精卵通過、進而導致不孕。「然而，也並非所有子宮內膜異位都會影響受孕，仍有部分女性即使帶病也能順利懷孕，甚至在就診前完全不自知！」

▲圖說：巧克力囊腫引起不孕危機，需要接受試管嬰兒療程嗎？黃珽琦醫師表示：「並非所有患者都一定要做！」

巧克力囊腫引起不孕危機 試管嬰兒是唯一選擇？

許多女性在得知自己有子宮內膜異位後，最大的疑問便是「是否必須接受試管嬰兒療程？」對此，黃珽琦醫師強調：「試管嬰兒並非所有患者的必要選擇，還需視病情而定！」

如果巧克力囊腫反覆發作或曾接受多次手術的女性，因卵巢功能已受到嚴重損害，此時延遲自然受孕可能會錯過黃金時機，試管嬰兒會是較直接的方式。若子宮腺肌症影響嚴重，則需先透過藥物治療改善子宮環境，再進行懷孕規劃。

另外，若是骨盆腔沾黏或輸卵管阻塞患者，則因結構性障礙，通常也需借助試管嬰兒。相對地，若病灶輕微，卵巢與輸卵管功能正常，仍可嘗試自然受孕或其他輔助方式。

▲圖說：黃珽琦醫師提醒，若女性曾在年輕時接受手術、或檢測發現AMH偏低，則應及早規劃生育，例如考慮凍卵或冷凍胚胎等。

早期診斷積極治療 女性生育規劃宜早不宜遲

除了醫學治療外，生活管理同樣重要。黃珽琦醫師建議，青少女及年輕女性若確診或懷疑有子宮內膜異位症，應養成「規律追蹤」的習慣，定期檢查病灶變化與卵巢功能，以利醫師調整治療策略。

同時，飲食應以抗發炎為原則，如地中海型飲食，可多攝取深色蔬果、深海魚與富含omega-3的油脂，減少紅肉、加工食品與油炸食物，以降低體內發炎機率，且要避免菸、酒及環境荷爾蒙的暴露，例如不使用塑膠袋裝熱湯等。保持良好作息，規律運動、維持健康體重、充足睡眠也可進一步減少身體長期發炎狀態、幫助控制病情。

「若患者在年輕時曾接受過手術，或檢測發現 AMH 偏低，則應及早規劃生育，例如考慮凍卵或冷凍胚胎，為未來留下一道保障。」最重要的是，年輕女性應建立自我意識，勇於就醫、規律追蹤，並於必要時結合生殖醫學的協助，才能讓未來的生育計畫更安心、更穩定。

黃珽琦副院長提醒女性，當經痛已影響正常生活，不該「一忍再忍」；而是視作子宮內膜異位的早期警訊。雖現階段子宮內膜異位症仍無法徹底根治，但也並非無法控制，若能早期診斷、早期進行個案化治療與生活管理，許多女性仍能維持良好的生育力，而後迎接新生命的來臨。

