青少年嚴重經痛恐是「子宮內膜異位症」警訊！ 醫揭對生育影響：恐使流產、早產風險提高
潮健康／許嫚真
經痛是全體女性的共同經驗，若疼痛已嚴重影響生活，背後可能隱藏更為嚴重的婦科問題？何小姐從高中開始就與劇烈經痛共處，甚至經常請假休息。多年後，她於備孕過程中因長期未能自然受孕而就醫，經詳細檢查後，才確診子宮內膜異位症為其不孕病因。
黃建榮婦產科暨台北協育試管嬰兒中心副院長黃珽琦醫師受訪指出，許多女性的不孕問題，根源其實早已在青少年時期埋下，但往往被誤認為是「單純經痛」，而錯失早期診斷與追蹤的黃金時機。
▲圖說：異常經痛可能是「子宮內膜異位症」警訊；而自幼就有該狀況的女性，建議及早接受檢查。
劇烈經痛不容忽視 青少年時期就應警覺
「每個月『那個來』的幾天時間，都會痛到沒有辦法無法上學！」何小姐自高中時期就有嚴重經痛，卻僅認為是個人體質造成，直到多年後求子困難，才發現原來是子宮內膜異位症在作祟。黃珽琦副院長表示，像何小姐這樣的案例並不少見，許多年輕女性在青少女時期就可能出現內膜異位的徵兆。
子宮內膜異位症的成因至今尚未有定論，黃珽琦醫師表示，最常被討論的原因是「家族遺傳」，若家族中有女性曾被診斷，後代的發病機率相對較高；另外，「經血逆流學說」也廣被接受，即經血中的內膜細胞在月經期間逆流至骨盆腔，並在異位位置著床、增生。
「還有部分學說認為，胚胎發育過程中的細胞分化異常，使腹膜細胞轉化為內膜細胞，或免疫系統失衡，導致慢性發炎與異常血管增生，這些都是潛在誘因。」上述因素交織下，使子宮內膜異位症的發病帶著不可預測性，也增加診斷與治療的種種挑戰。
▲圖說：子宮內膜異位症不只可能影響受孕，未來也容易使流產、早產風險提高。
子宮內膜異位症對生育的影響？ 醫示警：恐使流產、早產風險提高
談及子宮內膜異位對生育的影響，黃珽琦醫師強調，病灶的位置與嚴重程度是關鍵。如果病灶位於卵巢並形成「巧克力囊腫」，卵巢功能會受到囊液與慢性發炎影響，導致卵巢儲備力下降、AMH值降低，長期下來可能影響卵泡生成與卵子品質。
倘若病灶出現在子宮肌層，則形成子宮腺肌症，會影響子宮內膜的著床環境，使流產與早產風險升高。而當內膜異位位於骨盆腔，則可能造成輸卵管沾黏或阻塞，阻礙受精卵通過、進而導致不孕。「然而，也並非所有子宮內膜異位都會影響受孕，仍有部分女性即使帶病也能順利懷孕，甚至在就診前完全不自知！」
▲圖說：巧克力囊腫引起不孕危機，需要接受試管嬰兒療程嗎？黃珽琦醫師表示：「並非所有患者都一定要做！」
巧克力囊腫引起不孕危機 試管嬰兒是唯一選擇？
許多女性在得知自己有子宮內膜異位後，最大的疑問便是「是否必須接受試管嬰兒療程？」對此，黃珽琦醫師強調：「試管嬰兒並非所有患者的必要選擇，還需視病情而定！」
如果巧克力囊腫反覆發作或曾接受多次手術的女性，因卵巢功能已受到嚴重損害，此時延遲自然受孕可能會錯過黃金時機，試管嬰兒會是較直接的方式。若子宮腺肌症影響嚴重，則需先透過藥物治療改善子宮環境，再進行懷孕規劃。
另外，若是骨盆腔沾黏或輸卵管阻塞患者，則因結構性障礙，通常也需借助試管嬰兒。相對地，若病灶輕微，卵巢與輸卵管功能正常，仍可嘗試自然受孕或其他輔助方式。
▲圖說：黃珽琦醫師提醒，若女性曾在年輕時接受手術、或檢測發現AMH偏低，則應及早規劃生育，例如考慮凍卵或冷凍胚胎等。
早期診斷積極治療 女性生育規劃宜早不宜遲
除了醫學治療外，生活管理同樣重要。黃珽琦醫師建議，青少女及年輕女性若確診或懷疑有子宮內膜異位症，應養成「規律追蹤」的習慣，定期檢查病灶變化與卵巢功能，以利醫師調整治療策略。
同時，飲食應以抗發炎為原則，如地中海型飲食，可多攝取深色蔬果、深海魚與富含omega-3的油脂，減少紅肉、加工食品與油炸食物，以降低體內發炎機率，且要避免菸、酒及環境荷爾蒙的暴露，例如不使用塑膠袋裝熱湯等。保持良好作息，規律運動、維持健康體重、充足睡眠也可進一步減少身體長期發炎狀態、幫助控制病情。
「若患者在年輕時曾接受過手術，或檢測發現 AMH 偏低，則應及早規劃生育，例如考慮凍卵或冷凍胚胎，為未來留下一道保障。」最重要的是，年輕女性應建立自我意識，勇於就醫、規律追蹤，並於必要時結合生殖醫學的協助，才能讓未來的生育計畫更安心、更穩定。
黃珽琦副院長提醒女性，當經痛已影響正常生活，不該「一忍再忍」；而是視作子宮內膜異位的早期警訊。雖現階段子宮內膜異位症仍無法徹底根治，但也並非無法控制，若能早期診斷、早期進行個案化治療與生活管理，許多女性仍能維持良好的生育力，而後迎接新生命的來臨。
延伸閱讀：
子宮內膜厚度過低，做試管嬰兒幾乎無望？ 醫：仍有機會用「3階段」療程補救
做試管驗孕仍「一條線」！ 反覆著床失敗為何發生？ 醫揭真相：可能與6件事有關
更多每日健康報導
喝「這種咖啡」腰圍直接瘦6公分！絕對不是超難喝的黑咖啡，這麼好喝還能瘦，太沒天理了吧！漱口水的超神奇的5大妙用！姐姐把它拿來擦腋下，神奇的效果讓所有人都搶著學！準媽媽小心，這七種食物日常看似無害，但卻是孕期要避開的地雷！
其他人也在看
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 6
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 3 小時前 ・ 25
詹惟中現身預言「今年有2災」！再示警「有事情發生」：救更多人
娛樂中心／巫旻璇報導命理師詹惟中日前以「尖嘴猴腮」貼文被指影射日本首相高市早苗，引發輿論大反彈，他雖火速道歉、刪文，但怒火仍未平息，連帶影響女兒在日本經營的民宿被抵制。詹惟中昨(9日)再度露面拍片，談及面對外界批評的心情，強調「不在乎網路謾罵，只在乎還能救多少人」，更提醒粉絲明年要注意2災。民視健康長照網 ・ 4 小時前 ・ 126
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 11
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 7
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 5 小時前 ・ 104
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 351
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 4
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 1 天前 ・ 271
5類隔夜菜千萬別吃！蔬菜、海鮮都中鏢 醫：這款甜湯恐致命
隔夜菜吃多了恐傷身！醫師提醒，常吃隔夜菜可能會讓腸胃及健康付出代價，其中銀耳湯及木耳類是最容易被低估的隔夜食物，隔夜的銀耳湯不僅營養流失，還可能產生「米酵菌酸」這種致命毒素，雖然機率不高，但一旦中毒就非常嚴重。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 72
曾投訴遭職場霸凌！新竹某國中女師墜樓、國三生也發生憾事...19天2人身亡
新竹縣一所國中11月20日一名資深女教師不明原因自高處墜樓，經搶救仍宣告不治，先前傳出，該名教師曾至縣府投訴遭職場霸凌，未料僅過19天，昨（8）日下午2點多，該校再傳出一名國三生發生墜樓事件；對此校方證實並回應事件發生。鏡報 ・ 1 天前 ・ 66
《國際產業》輝達H200銷陸 傳25%分潤金由台灣買單？白宮官員這樣說
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國總統川普宣布其政府將開放輝達目前排名第二的AI晶片H200銷往中國，而作為條件，輝達應該將其中25%的銷售額上繳美國政府。據白宮消息來源透露，這筆25%的分潤金，將以進口稅的方式向其生產地台灣收取。 周一（12月8日）晚間，美國總統川普在自家社群平台Truth Social上發文，宣布輝達AI晶片H200可以銷往中國和其他地方「獲准的客戶」，條件是其中「25%」的銷售額上繳美國政府，以維持強大的國家安全。這項政策將支持美國就業、強化美國製造業，美國納稅人將從中受益。商務部正在敲定相關細節，該政策也同樣適用於超微、英特爾和其他偉大的美國公司。 川普表示，我們將保護國家安全、創造美國就業機會，並守住美國在AI領域的領先地位。 H200的等級高於H20，但不是輝達最頂級的AI晶片。 川普在發文中強調輝達更先進的Blackwell晶片和之後將推出的Rubin，都不在開放之列。 知情人士透露，美國政府官員認為此舉是在「讓輝達最新Blackwell晶片出口中國」和「讓輝達晶片完全退出中國市場」之間做出妥協。川普向來反對讓輝達最先進的晶片銷往中國。其政府官員則擔心完時報資訊 ・ 1 天前 ・ 56
小薰爆拖欠牙醫14萬！「鄭人碩也被捲入」經紀人3點聲明回應
小薰爆拖欠牙醫14萬！「鄭人碩也被捲入」經紀人3點聲明回應EBC東森娛樂 ・ 9 小時前 ・ 10
被踢出F4！朱孝天遭網虧「娛樂圈安陵容」、律師深度解析玩崩關鍵
被踢出F4！朱孝天遭虧「娛樂圈安陵容」、律師深度解析玩崩關鍵造咖 ・ 10 小時前 ・ 27
大雨襲4縣市！入冬最強冷空氣要來了「恐凍破10度」
東北季風影響，今(9)日宜蘭地區、基隆北海岸及台北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請注意坍方及落石。氣象專家吳德榮提醒，下週可能有入冬最強冷空氣來襲，將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4