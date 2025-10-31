青少年太早開始健身會長不高？【破除迷思】 | Women's Health

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: FatCamera

青少年時期是長高的黃金期。很多家長看到小孩想去健身房，都會皺眉說：「還小就練重訓，小心被槓片壓矮，會長不高！」這句話流傳多年，究竟真的正確嗎？

【破除迷思】青少年太早開始健身會長不高，對還錯？

答案是：不完全正確！

原因是......

很多家長會擔心：「孩子正在長高，做重量訓練會不會壓迫生長板，導致長不高？」這種說法源自過去的觀念，當時認為重訓會讓骨骼受壓、肌肉收縮對生長板造成影響，因此容易被誤解成「重訓會阻礙身高發展」。

廣告 廣告

近年大量研究顯示，只要依照孩子年齡、身體承受度，安排適當的重量與訓練方式，不僅不會影響骨骼發育，反而對健康有許多好處。仁生復健科診所指出，孩子大約從 7–8 歲開始，就能在專業評估下安全地進行重量訓練，甚至能帶來以下益處：

促進骨骼健康：重量訓練的刺激能幫助骨骼生長，增加骨密度。

提升運動表現：能改善跑跳速度、穩定度與自信心。

減少肥胖：增進胰島素敏感性，幫助控制體脂肪。

降低受傷機率：強化肌肉與關節穩定度，避免運動傷害。

長遠健康：養成規律運動習慣，降低成年後心肺疾病風險。

不過衛福部國健署也提醒，青少年進行肌力訓練要注意以下幾件事：

青少年應以肌耐力訓練（跑、跳、蹲、吊單槓、攀爬等自體重量訓練） 為主。

若使用重量器材，強度建議控制在可舉起最大重量的 60–80%，避免過重負擔。

動作正確、循序漸進，比「重量多重」更重要。

影響孩子長高的關鍵，除了運動，還包括均衡飲食與充足睡眠。

COPYRIGHT: Getty Images

PHOTO CREDIT: Belinda Howell

總而言之，青少年「太早重訓會長不高」是過時的迷思。事實上，適度、正確的重量訓練不但不會阻礙生長，還能幫助骨骼與肌肉發展，對身體帶來多重好處。想要孩子長得健康又高大，重訓不必排斥，但務必在安全規劃下進行，並搭配良好的生活作息。

⚡要美力找安妮，WH科普你的健康知識⚡

拉筋會導致長不高嗎？【破除迷思】

練腹肌只會棒式、仰臥起坐？專家推薦6個「超高效核心訓練」，不用20分鐘就能完成

Women's Health美力圈SAY

⚡️時髦女子必知！美力大小事一次看

立即加入好友

【延伸閱讀】

＞＞ 「超慢跑」減肥教練建議多加「1件事」更速效！「超慢跑」姿勢、裝備、跑多久、2種人不適合

＞＞ 魚油功效懶人包：你需要吃魚油嗎？專家替你解答

＞＞ 植物奶比牛奶健康？你可能誤會了，牛奶能抑制食慾和脂肪吸收，專家告訴你牛奶3優點

＊本文由 Women'sHealth Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載