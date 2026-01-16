青少年太隨「性」同時染梅毒淋病 治療期間「這樣問」醫傻眼

黃品叡醫師建議染性病後，最好進行臨床上常見的性病七合一檢查，包括淋病、梅毒、披衣菌、疱疹、菜花、愛滋病及陰道滴蟲。（圖：李綜合醫院提供）

台中李綜合醫院泌尿科門診，最近連續收治兩名16歲及17歲的男學生，兩人感染性病，症狀都是生殖器流膿、紅腫、角質化，進一步檢查都罹患梅毒，甚至還有一個同時感染淋病，讓醫師傻眼的是，兩人在治療期間，都開口詢問「何時才能再有性行為？」，寒假到來，醫師特別提醒學生不要玩過頭，要避免危險性行為。

李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，一名16歲的男生在母親陪同下到門診就診，患者自述生殖器會分泌白色分泌物，檢查發現外觀還有角質化，時間長達兩個星期，進一步追問是否有性行為，患者否認，不願坦承。不過，從症狀研判，感染至少長達一段時間，而且有性行為，抽血檢驗性病，梅毒指數破萬，是一個非常高的陽性數值。

另外一名17歲的男學生就診時，同樣自述生殖器有分泌物，而且症狀已經持續好幾個星期，很不舒服。黃品叡醫師說，他向患者詢問有無危險性行為，患者異常鎮定，似乎已經做好心理準備，對於是否有不安全性行為？對象是誰？有沒有帶保險套？都詳細回答。經過檢查，這名患者不只感染梅毒、還有淋病。

根據疾管署統計，15到24歲年輕族群感染性病的比例上升明顯。黃品叡醫師表示，這兩名青少年對於安全性觀念相當薄弱，就診時都詢問，「何時可以再進行性行為？」，他趁機給予安全性教育觀念，提醒一定要做好安全措施，除了要戴套、固定性伴侶外，同時告訴他們，性病可能同時感染好幾種，甚至包括愛滋病，建議最好告知曾經發生親密關係的伴侶。不過，其中一名青少年告訴他，已經無法聯繫上發生性關係的伴侶。由於性觀念開放、交友軟體盛行、性觀念教育不足，讓性行為年齡下降，導致染病逐漸年輕化，他經常在社群媒體上與青少年、大學生討論相關話題，對於青少年性觀念開放程度讓他咋舌。

黃品叡醫師說，兩名患者接受盤尼西林注射治療後都有改善。他建議染性病後，最好進行臨床上常見的性病七合一檢查，包括淋病、梅毒、披衣菌、疱疹、菜花、愛滋病及陰道滴蟲。現在寒假到來，年輕人網路約炮的機率增加，呼籲一定要避免危險性行為，同時與性伴侶坦承溝通，若身體出現異狀，一定要在第一時間就醫治療。（張文祿報導）