青少年嫌疑犯再創新高 更生少年協會辦展呼籲關注

「如果，還有選擇」更生少年關懷協會2025年度特展，即日起至11月9日（週日），於華山1914文化創意產業園區中7B館展出。（更生少年關懷協會提供／林良齊台北傳真）

據內政部警政署2025年1月至8月統計，全台青少年嫌疑犯人數達1萬790人創歷年新高，其中更有逾8成的少年在離開矯正學校三年內，再度陷入高風險處境。更生少年關懷協會「如果，還有選擇」特展，邀請藝人夏于喬擔任愛心大使，共同呼籲社會關注高風險青少年的處境，讓每個孩子都能在被理解與被接納的環境中找到前進的方向。

更生少年關懷協會成立三十多年來，始終守護在孩子的第一線，深信「與其等待孩子誤入歧途後接受矯正，不如在風險發生前就伸出援手」。協會長期投入高風險青少年的陪伴與培力，透過早期介入、職涯探索與心理支持，陪伴孩子在關鍵時刻找到方向。

更生少年關懷協會祕書長江元凱表示，協會早期服務對象多為司法少年，但隨著現場經驗的累積，團隊深刻體會到「預防勝於治療」的重要性，因而以三級預防概念延伸出六大服務體系，從司法介入前的風險預防到家庭與社區支持，全面守護青少年的成長歷程。協會以「玩」為媒介，讓孩子在遊戲與體驗中重新找回選擇的能力與自信，不再被動陷入環境的漩渦。如有少年因誤入詐騙集團，不僅須面對司法官司，還得承擔高額民事賠償，就學會為自己的人生做出更好的選擇。

為了協助孩子邁出人生的第一步，協會自2016年起推行「愛心接風餐計畫」，邀請剛出少年觀護所的孩子走進中繼職場「未來咖啡」，讓孩子重新練習為自己的人生做出選擇。

更生少年關懷協會今天也邀請公益大使夏于喬受邀與協會少年微型創業品牌「貓培你飛行動廚房」負責社工高彤展開一場跨界對談，從夢想與挫折談到陪伴與成長。

更生少年關懷協會主任陳彥君表示，翻轉一個孩子的未來，從來不是靠一個人，而是靠整個社會的力量。希望藉由本次年度特展，讓更多人看見這群孩子的勇氣與潛能，理解他們並非問題少年，而是需要被理解的少年，相信透過好的引導他們也可以成為社會重要的人力資本。「如果，還有選擇」更生少年關懷協會2025年度特展，即日起至11月9日（週日），於華山1914文化創意產業園區中7B館展出。

