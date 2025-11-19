青少年微型電動車事故攀升 孫韻璇議員促修法強化安全管理

【記者范文濱／桃園報導】

市議員孫韻璇議員市政總質詢中，關心青少年微型電動二輪車安全禍害性。孫韻璇議員指出，學生騎乘雙載、未受駕訓及非法改裝頻傳，事故與傷亡持續增加，校園及交通安全風險急遽升高。同時，她也關注防災應變支援及A7重劃區公共設施建設，呼籲市府兼顧安全與生活品質。

孫韻璇議員表示，微型電動二輪車安全問題迫在眉睫。近年學生雙載、未受駕訓及非法改裝頻傳，造成事故與傷亡持續增加，校園及交通安全風險升高。孫韻璇議員要求警察局定期稽查並公布成果，查緝非法改裝店家，教育局盤點通學學生名冊，加強安全宣導；並建議張善政市長向中央反映，修法健全駕駛年齡、駕訓及技檢制度，以保障青少年及市民行車安全。

針對A7重劃區公共建設，孫韻璇議員指出，區內居民購物不便及缺乏安全公園。孫韻璇議員建議市府規劃公辦民營市場，結合生鮮、熟食及社區餐飲，成為生活中心；並盤點可開闢兼具滯洪與休憩功能的公園用地，加快「公滯一濕轉乾工程」，確保完工即啟用。

針對防災支援，孫韻璇議員表示，極端氣候頻繁，桃園消防、義消及民間救災團隊每次支援外縣市救災時，本市自身應變能量是否充足值得關注。孫韻璇議員建議市府建立「支援外縣市與本市應變能量即時指標」，並加強義消與志工後勤訓練及設備補充，提升城市防災韌性。

