青少年心事誰人知 6成找AI傾訴

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讀賣巨人前監督阿部慎之助（中）日前被爆出對長女施暴，長女詢問ChatGPT該怎麼辦，得到「向兒童相談所通報」的回答，長女依答覆照做，才讓整件事情曝光。（本報資料照片）

一項國中、小學生學習與生活調查出爐，有47％中小學生覺得壓力大，不喜歡上學則有43％，呈現逐年成長趨勢。當心情不好時，尋求AI協助有60％，國中女生更高達73％，AI是老師的2.8 倍，是近3年首度找AI比例高於找老師，顯見AI改變青少年互動模式。

親子雜誌連續三年進行全台灣中小學生萬人調查，9日公布調查結果，發現學生覺得壓力大，從前年36％、去年44％、到今年則是47％，三年內上升11％。另外，針對是否喜歡上學，不喜歡上學首度超過4成，不喜歡上學比例從前年31％、去年37％、到今年上升至43％，三年內上升12％。

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讀賣巨人前監督阿部慎之助日前被爆出對18歲長女施暴，據了解，長女被施暴後，主動向ChatGPT詢問該怎麼辦，結果得到「向兒童相談所通報」的答覆，於是聯絡兒童相談所，才讓整件事情曝光。

當在學習或生活遇到問題時，會尋求AI或老師幫忙？調查顯示，全體找AI有60％，找老師僅40％；若是國中女生高達73％尋求AI協助，僅27％會找老師，AI是老師的2.8倍。另外，遇到困難沒人可求助的學生，從前年6％暴增至今年23％，主因是42％害怕說錯話被截圖，24％想到要跟人互動就覺得累，出現社交恐懼現象。

新北市福和國中校長陳君武指出，大人口說「適性發展、容許犯錯」，但會考現實卻是差一、兩題就與理想學校失之交臂，且這一代學生是數位原住民，習慣即時回饋、立刻滿足，但學習本身是「延遲滿足」的歷程；因此當學習成就的回應成就感落差拉大，學生的身心就更痛苦。