青少年心理健康亮紅燈 籲及早預防、看見神經多樣性孩子

【記者 劉嘉菲／台北 報導】根據衛福部統計，台灣15至24歲青少年自殺通報人數自2015年（104年）至2024年（113年）十年間大幅攀升，從4389件增至14547件，佔比由14.7％升至28.7％，成長超過三倍。近期多起青少年墜樓事件震驚社會，專家呼籲，青少年心理健康危機已不容忽視，必須從「事前預防」著手，及早辨識與介入支持系統。

亞東紀念醫院神經醫學部中心主任、台灣青少年神經多樣性行動協會理事長甄瑞興醫師，在台灣青少年醫學暨保健學會舉辦的學術研討會上指出，當前社會過度強調事後處理，卻忽略了前端的早期發現與預防。他強調：「我們不能再等孩子出事了才驚覺問題嚴重，這是整體制度的失靈。」

根據調查，約45%的青少年在出現心理困擾前從未接觸過校內外輔導資源，顯示目前的安全網仍有大量「漏接」現象。甄瑞興表示，青少年的求救訊號多半不是「我憂鬱了」，而是透過睡眠混亂、身體不適、拒學等表現間接發出警訊，如果大人缺乏敏感度，只等孩子主動開口，往往已錯失最佳介入時機。

他進一步指出，許多青少年可能屬於「神經多樣性」（Neurodiversity）族群，包括自閉症光譜、注意力不足過動症（ADHD）、學習障礙等。他們在情緒調節、社交互動、學習節奏上與一般孩子不同，但常被誤解為「行為偏差」、「不合群」甚至「故意搗亂」。

「這些孩子不是壞，而是與我們不一樣，他們需要的是理解與支持，而不是被排除。」甄瑞興分享，許多神經多樣性孩子在成長過程中面臨巨大的情緒壓力，卻苦無出口，他曾輔導一位少年小洋坦言：「我不是不想配合，只是不知道怎麼做。」這類孩子內心常處於高壓與孤獨中，若無妥善介入，極易發展為心理健康危機。

為改善現況，甄瑞興呼籲政府應立即推動制度化的心理健康篩檢與分級關懷。他支持國教盟提出的三大主張，包括將心理健康評估納入學生例行健康檢查、導入青少年身心健康篩檢工具，以及建立醫療、學校與家庭間的銜接路徑。「不能只把資源堆在最後端，前段的辨識與追蹤才是真正預防的關鍵。」

面對神經多樣性族群在教育體制中的不適應，他也推動協會引進美國Telos機構的「生活導師制度」，預計2026年在台啟動，這些生活導師將扮演陪伴者與訓練者的角色，協助孩子學習情緒管理、時間安排等核心能力，成為家庭與制度間的重要橋樑。

甄瑞興提醒，神經多樣性不是疾病，而是人類大腦運作的自然差異。他強調：「當我們不再用單一標準評價孩子的價值，才可能建立一個真正包容的社會。每個孩子都值得被理解與接住。」

他最後呼籲，教育部、衛福部與地方政府應攜手合作，以「降低漏接率」為目標，制定具體可行的早期辨識與介入機制，落實追蹤與轉介責任。「不要再等悲劇發生才有所行動，台灣的孩子需要一個更安全、更理解他們的成長環境。(記者劉嘉菲翻攝)