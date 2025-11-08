青少年惡作劇將洗衣球放自助餐店煎台引冒煙 店方怒報警

〔記者邱俊福／台北報導〕台北市信義區一家自助餐店發生遭人將洗衣球放入煎台，引發焦味的惡作劇事件！2男2女的一群青少年昨天下午相偕赴松山路一家自助餐旁的夾娃娃機店夾娃娃與嬉鬧，期間有人夾到一盒洗衣球，不僅將盒內洗衣球當球往路邊丟擲，還趁自助餐店家不注意時，偷偷將1顆放入店內的煎台，造成冒煙，引發焦味；店方發現怒報警，警方據報已掌握4人身分，將已彙整資料，通報校方、少輔會等相關單位予以輔導告誡。

警方調查，昨天下午1時許，獲報於轄區一處自助餐店煎台遭人亂丟物品，警方到場後店方稱遭不明人士亂丟疑似洗衣球的物品在煎台造成冒煙，因擔心有食安疑慮，故請警方到場協助，隨即依其疑慮提供相關法律流程，若要針對亂丟洗衣球的行為處罰，可向環保局依廢棄物清理法提起檢舉處罰；若有發生食安問題遭衛生局裁罰，可檢附相關證據向衛生局申訴。

而監視器畫面顯示，當時有2男2女在自助餐店旁的夾娃娃機打打鬧鬧，當中1名男子拿著夾到的洗衣球盒，將盒內的洗衣球往外丟擲玩樂，不久又偷偷把1顆洗衣球放入自助餐店煎台上，導致現場瞬間冒煙，傳出焦味。

目前警方經清查，發現該2男2女為常出沒附近遊玩的青少年，已掌握其身分，將彙整相關惡作劇資料給予校方、少輔會等相關單位，進一步關心輔導與告誡。

