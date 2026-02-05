青少年日均滑手機逾7小時 民團發布「數位防護漫畫」守護青少年的未來

數位風險成為新世代課題。（圖：台少盟提供）

根據台少盟長期觀察發現，青少年平均每天花費超過7小時在使用數位工具；另有過半數的青少年表示，演算法推薦機制使其出現「滑到停不下來」、「睡眠不足」、「情緒焦慮」等影響，顯示數位平台已逐步侵蝕青少年身心健康。2026逆風年度代言人林作賢表示，許多身處邊緣的青少年，往往在現實生活中得不到足夠的支持，轉而向網路尋求慰藉，卻可能面臨隱私剝削、網路霸凌等看不見的威脅，在不經意「滑手機」的瞬間，便陷入更深的困境。在數位時代前行，不僅需要勇氣，更需要學會如何正確使用工具、辨識風險、避開陷阱。

在調查中，逾63.2％ 的青少年表示，父母及師長鮮少主動與其討論數位使用相關規範，然而，當青少年在網路上遭遇不舒服或可疑狀況時，除採取封鎖、檢舉、截圖存證等自我保護行動外，有 21.7％ 的青少年會選擇向朋友訴說，亦有 23％ 期能向師長或家長求助，但實際上，多數成人並未主動與青少年討論相關議題，凸顯跨世代對話與共同培力的重要性。台少盟副秘書長張祐嘉指出，此次調查亦詢問青少年期待「實際用得上的數位安全資源」，近五成兒少希望透過可自行操作的互動遊戲、漫畫或圖像小冊子來獲取數位安全資源。希望帶給青少年、父母、第一線工作者更多元的數位素養相關資源。

台少盟理事長王世欽表示，台少盟長年與全家便利商店共構「逆風少年大步走」公益計畫，針對階段性失學失業之弱勢青少年設立培力據點、辦理青少年職涯探索與教育助學計畫。全家便利商店公共事務暨品牌溝通室吳采樺部長表示，該計劃幫助超過6萬名青少年找到方向。

為提升青少年對數位風險的理解與自我保護能力，2026年台少盟攜手全家便利商店啟動「全家人的數位防護計畫」，計畫將漫畫內容遊戲化，推出四款互動遊戲，以貼近日常生活的情境式故事為切入點，將數位素養與權益議題轉化為青少年容易理解的內容，發行《手機前先想一下！你的數位安全指南》漫畫，預計印製一萬冊，提供政府部門、教育現場使用，並於台北國際書展進行推廣，擴大社會對青少年數位安全議題的關注與討論。

教育部國教署副署長戴淑芬表示，教育部已在十二年國民基本教育課綱中，將「科技、資訊與媒體素養」納入核心素養，系統性建構數位公民培育架構，提出「理解分析、創造表達、反思判斷、實際行動」等核心能力，培養具責任感與行動力的數位公民。另，教育部除透過課綱、學科中心與輔導團強化教師培力外，也補助教師開發教材並建置教學資源平台，協助數位素養落實於校園。同時，教育部亦與電信業者合作推出數位工具包，協助家長管理兒少數位使用，並鼓勵親師共同引導孩子減少對手機的依賴。

孩子的書屋執行長陳彥翰則指出，無論是在現實世界或數位環境中，陪伴與支持兒少的核心價值始終不會改變。相較過去，孩子如今能快速接觸大量未經查證的資訊，甚至在高度刺激的內容中自行形成價值判斷，卻缺乏足夠的辨識與反思能力。在這樣的環境下，單向的說教已難以發揮效果，唯有透過長時間、真實而穩定的陪伴，才能讓孩子在感到恐懼、不確定或困惑時，願意回頭尋求大人的協助與確認。

監察院國家人權委員會委員葉大華也提及，近期新北市17歲少女於資源回收場不幸身亡的事件，凸顯制度與保護網仍有落差。她指出，逆風少年大步走計畫長期陪伴青少年，但求職詐騙與高風險勞動正持續向年輕族群蔓延，因此數位防護與勞動安全更需企業與社會共同投入，才能為兒少打造更安全的成長環境。