青少年日滑手機逾7小時過半陷焦慮 台少盟攜全家推安全指南

民團觀察，青少年每日使用數位工具時間逾七個小時，更有過半數自認因此情緒焦慮，至於青少年使用網路最常碰到的狀況中，最常見是收到疑似詐騙訊息、連結假帳號。

台灣少年權益與福利促進聯盟昨日召開記者會宣布，攜手全家便利商店啟動數位防護計畫，並於會中分享青少年在數位環境中面臨的風險與需求。

台少盟副秘書長張祐嘉指出，台少盟進行「青少年數位使用樣貌觀察」，聚焦演算法焦慮與影響、個資與網路隱私、職場手機使用界線等三大面向，蒐集青少年的使用經驗與意見。

張祐嘉表示，根據觀察，青少年平均每日花費超過七小時使用數位工具，若扣除睡眠時間，幾乎有一半的時間都身處在數位世界中，也有六成三受到演算法影響使用網路的習慣。

逾半數青少年自認，演算法推薦機制使其出現「滑到停不下來」、睡眠不足、情緒焦慮等影響，顯示數位平台已逐步侵蝕青少年身心健康。

至於青少年使用網路最常碰到的狀況中，最常見是收到疑似詐騙訊息、連結假帳號，其次是收到不舒服的性暗示或騷擾，以及在網路上遭謾罵或肉搜，也有近三成青少年不知如何調整數位使用隱私權設定，有個資暴露風險。

張祐嘉也說，調查顯示，有六成三的青少年表示父母及師長鮮少主動與其討論數位使用相關規範，當在網路上遭遇不舒服或可疑狀況時，有二成一的青少年選擇向朋友訴說，也有二成三期盼能向師長或家長求助。實際上多數成人並未主動與青少年討論相關議題，凸顯跨世代對話與共同培力的重要性。

調查指出，有近五成兒少希望透過可自行操作的互動遊戲、漫畫或圖像來獲取數位安全資訊。為回應青少年需求，台少盟與全家攜手啟動數位防護計畫，發行「滑手機前先想一下！你的數位安全指南」漫畫，預計印製一萬冊。後續計畫將漫畫內容遊戲化，推出四款互動遊戲，讓青少年在操作中體驗不同數位情境的判斷與應對方式。