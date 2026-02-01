青少年晚睡「未來心臟病」機率翻倍 專家示警家長：將影響一生

若青少年經常在晚上10點之後才就寢，成年後罹患致命心臟病的風險恐大幅上升。（示意圖／翻攝自pixabay）

最新研究顯示，若青少年經常在晚上10點之後才就寢，成年後罹患致命心臟病的風險恐大幅上升。專家指出，父母為孩子設定固定且較早的就寢時間，可能對其一生的心血管健康帶來關鍵影響。

根據外媒報導，這項研究由美國南卡羅來納大學研究團隊進行，追蹤超過4000名受試者。這些人於1990年代中期參與長期健康研究，當時年齡介於12至17歲。研究結果近日發表於《公共科學圖書館·綜合》（PLOS ONE）期刊。

研究發現，那些在青少年時期被允許熬夜到午夜之後才睡覺的人，在40多歲時被診斷出心臟病的機率，是被要求在晚上10點前就寢者的兩倍以上。

研究人員指出，雖然青春期的生理時鐘會自然延後，使青少年較晚感到疲倦，但若再加上長時間使用社群媒體或電子產品，將進一步造成睡眠不足。長期睡眠不規律，可能導致壓力荷爾蒙長期偏高，進而對心臟造成慢性傷害。

研究團隊強調，若父母能夠為青少年設定並確實執行早睡規定，將有助於改善睡眠品質，並降低日後心血管疾病的風險。

此外，研究也指出，青少年時期若在睡前有過量飲酒行為，成年後罹患心臟病的風險同樣可能增加至原本的兩倍。

以英國為例，心血管疾病仍是過早死亡的主要原因之一，約占所有死亡原因的四分之一。每年約有17萬5000人因此喪命，另有數百萬人長期受呼吸困難、疲勞及四肢水腫等症狀困擾。

專家指出，充足且規律的睡眠是降低心血管疾病風險的重要因素之一。然而調查顯示，英國多達 60% 的兒童與青少年每晚睡眠時間未達建議的8至10小時，恐影響白天學習表現與長期健康。

研究人員呼籲，家長與社會應更加重視青少年的睡眠問題，及早建立良好的作息習慣，才能為未來健康打下基礎。



