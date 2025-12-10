青少年暴露「合法興奮劑」風險？公衛師揭「提神飲料」3大危害：應比照菸酒管理

[Newtalk新聞] 校園提神飲料盛行揭露食安管理漏洞，現行法規未禁售此類飲品予未滿18歲兒少，導致超商成獲取「合法興奮劑」管道。公衛師蔡秉兼示警，高劑量咖啡因恐傷及青少年心血管與神經系統，並列舉三大醫學實證危害，呼籲政府應比照菸酒管理，立法設限並擴大校園禁售範圍，修補威脅發育中學子的咖啡因漏洞。





校園提神飲料流行，蔡秉兼指出，國內目前無中央法規禁止販售給未滿18歲兒少；當菸酒均受嚴管時，含高劑量咖啡因、高糖分的提神飲料卻如一般食品，學生可輕易從便利商店採購。蔡秉兼表示，此管制失衡已對主人翁造成實質健康威脅。針對超商淪「合法興奮劑」破口，蔡秉兼說明，法規滯後僅要求標示「孩童、孕婦不宜」，屬資訊揭露而非行為限制，與國際趨勢脫節。蔡秉兼進一步強調，世界衛生組織已發布危害報告，多國已實施禁售或設限，台灣法規卻仍原地踏步。

蔡秉兼表示，無門檻現狀使超商成最便捷獲取管道，學生易買到具潛在危害的「合法興奮劑」。蔡秉兼指出，醫學實證不容妥協，國際兒科醫學文獻已清楚指出提神飲料對青少年的多重風險，他特別列舉以下三點示警：





1. 心血管的急性負擔：咖啡因是強效興奮劑，會增加青少年的心率和血壓，可能誘發心律不整。美國兒科醫學會早已發出立場聲明，呼籲兒童與青少年應完全避開此類飲品。





2. 神經系統與睡眠結構的破壞：咖啡因會干擾正常的睡眠結構，導致夜間失眠和日間疲憊，最終削弱學習效率和記憶力。學生對提神飲料的依賴，本質上是一種「飲鴆止渴」的行為，長期下來更可能形成生理依賴。





3. 代謝與行為風險的連鎖反應：高糖分攝取直接增加了青少年肥胖和二型糖尿病的風險。此外，學術觀察亦指出，提神飲料的頻繁飲用與其他高風險行為之間存在正相關性，顯示這可能是一種更廣泛的壓力應對失衡信號。





面對風險，蔡秉兼呼籲衛福部、教育部與立法機關修補健康防線。首先應比照國際設年齡門檻，立法禁止賣給18歲以下未成年人；其次，教育部應將禁售範圍擴大至高中職校園。蔡秉兼最後強調，政府不能以「警語標示」卸責，須共同修補「咖啡因漏洞」，給下一代無須依賴化學興奮劑的成長環境。

