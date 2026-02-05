青少年每天花逾7小時滑手機 半數坦言演算法讓人焦慮、停不下

台少盟與全家便利商店再次啟動「逆風少年大步走」計畫，今年聚焦於「數位防防護計畫」，調查顯示青少年每天逾7小時於數位工具上。（林良齊攝）

台少盟與全家便利商店再次啟動「逆風少年大步走」計畫，今年聚焦於「數位防防護計畫」，調查顯示青少年每天逾7小時於數位工具上，也有逾半數的青少年坦言演算法推薦機制讓他們滑到停不下來、睡眠不足及情緒焦慮。

調查發現，青少年於網路最常遇到的問題為「詐騙訊息」、「性騷擾訊息」、「遭謾罵或肉搜」，而面對困境時近半數青少年很少或幾乎沒有與師長或家長討論，多數人會採取「封鎖、檢舉或截圖存證」為多，其次為與家長或師長討論或與朋友述說，而年齡越大跟家長討論的比例越低。

廣告

台少盟副秘書長張祐嘉表示，因此於今天首次發布「滑手機前先想一下！你的數位安全指南」提供在面對問題時可以運用的資源，接下來還會有教案讓教師可以利用，盼透過不同形式推廣數位安全防護的重要性。

全家便利商店的公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺提及，目前有部分案例顯示工作場域上已有不當使用手機，如拍攝部分場景侵害顧客權益或企業聲譽，員工輕則口頭警告、重則可能解僱犯法，因此數位安全教育成為養成教育中重要且迫切的課題，希望透過推出的手冊減少高風險行為也保護自己，接下來也會把勞動教育觀念納入企業內訓架構中。

