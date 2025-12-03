青少年沉迷手機成警訊！｢2025網路心理健康論壇｣揭數位焦慮三大危機

【警政時報 包克明／臺北報導】近年來短影音、社群媒體快速崛起，許多兒少成為重度手機使用者，沉迷網路造成焦慮、睡眠不足、人際衝突等問題日益嚴重。為強化台灣的兒少網路防護，

TIPA台灣網路防護協會攜手財團法人精神健康基金會舉辦2025青少年網路心理健康-UP你的數位防護力論壇。(記者翻攝)

TIPA台灣網路防護協會今（2）日攜手精神健康基金會、台北市政府及多個教育社福單位，在台北都更解壓說概念館舉辦「2025青少年網路心理健康—UP你的數位防護力論壇」，透過產官學跨界合作，提出具體解方。

(左至右) 政大新聞研究所方念萱副教授、中華民國兒童福利聯盟李宏文副處長、台北市國中學生家長會聯合會張珮琦榮譽總會長，教育局楊淑妃專門委員、臺灣網路防謢協會方鳳山理事長、精神健康基金會胡海國董事長、台大外文系鍾玉珏講師、張老師東區服務中心陳姝婷主任。(記者翻攝)

台北市政府教育局專門委員楊淑妃指出，新媒體時代讓孩子取得資訊更便利，但過度依賴網路也造成行為失控、情緒波動等問題。她強調，家長與其責備，不如陪伴孩子紓壓、適度鬆綁課業，並以共同語言溝通，才能有效建立信任感，使網路防護更具成效。

台北市教育局高中教育股股長林致均表示，目前教育局的校園心理健康促進計畫六大推動策略已在各校展開實施。(記者翻攝)

TIPA理事長方鳳山分享，曾有老師詢問學生「帶一樣物品上荒島會選什麼？」幾乎全班都回答「手機」。他指出，手機已是青少年的生活核心，但使用越久並不能帶來更多快樂，反而增加焦慮與自我否定。他呼籲社會共同提升青少年的「心理免疫力」與「數位防護力」，並成為孩子可依靠的陪伴者，「青少年不應在面對網路壓力時孤軍奮戰」。

精神健康基金會董事長胡海國則從腦部發展談起，指出少年沉迷網路往往與焦慮、家庭衝突及自我認同問題相關，必須從正向精神發展與有效溝通著手，協助孩子適度使用網路，才能降低親子衝突。

台大外文系鍾玉玨教授引述 Jonathan Haidt《失控的焦慮世代》指出，1997至2012出生的 Z 世代因長期被手機「餵養」，心理健康惡化速度極快。她提醒，女孩較易受到容貌焦慮、網路霸凌影響；男孩則常沉迷電玩、迴避實體社交。她建議，高中前避免使用智慧型手機、16歲前不得註冊 IG、學校禁用手機、增加自由玩耍時間等，都有助改善現況。

兒童福利聯盟副處長李宏文表示，面對青少年社群恐慌，平台應強化檢舉機制、家長需定期與孩子討論使用規範，並可善用兒盟少年專線等資源獲取協助。

張老師基金會陳姝婷主任則指出，協助憂鬱傾向青少年的核心，在於以安全關係、情緒接納與情緒調節陪伴孩子，創造成功經驗，讓孩子重新建立自信。

此外，政大新聞所副教授方念萱提醒，網路偷拍、語言嘲弄等事件逐年增加，每日上網超過3小時的青少年，心理風險更提高2倍，但仍有逾三成家長從未與孩子談過網路安全。她呼籲應修正《兒少權益法》，強化平台責任，打造更安全的數位環境。

論壇最後由台灣網路防護協會前理事長盧天俊主持座談，教育局高中教育股長林致均分享目前的校園心理健康推動策略，包括校園諮商、課程研習、親子座談與空間改善等，盼透過家庭、校園與社區資源合作，共同成為青少年的心理避風港。

