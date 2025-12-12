青少年沉迷手機社群怎麼辦？精神科醫師：關鍵在「快感、壓力」與缺乏陪伴
2025 年，澳洲宣布全面禁止 16 歲以下兒少使用 10 種社群媒體，在全球投下震撼彈。這項禁令背後，不只是科技政策，更牽涉到大腦發育、心理健康、家庭關係與文化結構。同樣面臨網路成癮、霸凌、焦慮問題的台灣，是否該跟進？精神科楊聰財醫師提醒：社群不是單純的好或壞，而是孩子如何使用、父母如何陪伴的問題。
案例：深夜三小時短影音，國中生成績與情緒滑落
13歲的阿哲原本是活潑、愛運動的孩子。疫情後，手機成為他最主要的陪伴。他每晚上床後滑 TikTok、IG，「再看一下就好」總是變成兩、三小時，導致：
白天上課注意力下降
忘東忘西
覺得同學生活都比他精彩
開始焦慮、易怒
導師察覺異狀後找家長談，但媽媽在工廠長期加班，她哽咽地說：「不是我不管，是我真的太累了……手機對我們家來說就是最方便的保母。」在精神科評估下，阿哲被認為進入「網路使用障礙的前期狀態」。醫師協助建立規範：
每日螢幕時間設定上限
晚上 10 點後手機統一收起
親子共同管理帳號
教孩子表達情緒與紓壓
三個月後，阿哲狀況明顯改善，也重新加入羽球隊。楊聰財強調這個案例凸顯解方不是禁止，而是陪伴與理解。
青少年未成熟的前額葉 vs. 社群的強烈刺激
青少年對短影音特別難以自拔，是因為大腦獎賞系統強、前額葉尚未成熟。
TikTok、Reels 每次滑動都像抽一次獎
多巴胺瞬間上升
但負責抑制衝動與判斷的前額葉尚未發育完全（要到 20–25 歲）
因此孩子更容易：
一滑三小時
衝動留言
被酸民或霸凌影響情緒
覺得停不下來
禁止雖能降低暴露，但無法教會孩子自我調節。
孩子沉迷手機的原因，是逃避壓力
許多青少年不是因為「好玩」而黏著手機，而是因為：
學業壓力大
家庭衝突
同儕霸凌
班級比較文化造成焦慮
社群成為他們「逃生出口」。然而，愈滑愈容易出現：
自我否定
關係焦慮
嫉妒與比較
甚至自傷念頭
若全面禁止，孩子可能轉向借別人的帳號、VPN 翻牆、深夜躲在棉被裡偷滑，風險反而更高。
台灣不適合「全面禁止」
台灣現實與澳洲不同：
父母工時長，手機常被迫充當代理照顧者
班級活動高度依賴 LINE、IG
孩子科技能力強，繞過禁令易如反掌
文化重視自由，不易被接受
若用強硬禁令，可能造成家庭更大的對立。
孩子真正需要的是「被看見」
楊聰財提出更深的觀點，孩子沉迷手機，是因為心裡缺乏：
被接納
被理解
真實世界的掌聲
生命方向與意義感
手機填補了空洞，但不是真正的解方。「社群可以是工具，但不該成為孩子的全部。」
禁止容易，引導難，但能真正保護孩子
楊聰財強調，澳洲用「阻擋」來保護孩子；台灣，更需要的是「陪孩子一起走的路」。
社群不是洪水猛獸
但沒有教育與陪伴，就可能成為吞沒孩子心靈的黑洞
真正的能力，是讓孩子學會面對誘惑、面對情緒、面對比較
孩子需要的不是禁令，而是陪伴、理解、界線，以及在真實世界被看見的價值。
文/楊依嘉、圖/巫俊郡
天冷當心！房間沒開窗最危險 大學生租屋一氧化碳中毒昏迷、高壓氧搶救
