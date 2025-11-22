青少年當一日孫 盡孝陪伴長者開懷
彰化沿海地區的芳苑鄉，許多年長者長年獨居，子女外出工作。彰化青少年成長班，舉辦陪伴老人、一日孫子活動，慈少帶著笑容跟關懷，為長者帶來溫暖，老人家露出歡喜笑容。
慈少班學員分組進行活動，寫祝福小卡要送給芳苑鄉的阿公阿媽。 跟著志工前往探訪，這戶人家，子女外出工作，阿媽平日獨居，大家陪她一起做粿。慈少 黃相瑋：「能幫助獨居老人是我覺得很棒。」
歡喜互動，促進情感交流，這位阿媽雖然與子女同住，看到熱情的孩子們，笑到合不攏嘴。慈少 張威欣：「看到阿媽的表情就是很開心，很像在看自己孫子一樣，看到自己孫子回來的表情。」
拍打木箱鼓，散播歡樂，愛的擁抱，傳遞幸福。「平安長大 很會讀書，對 身體健康一點。」
慈少班班主任 陳綉蘭：「教育就是教孩子怎麼生活，其實生活教育是最重要的，然後教孩子怎麼跟別人互動，所以其實境教非常的重要。」
「彰化慈少班 讓愛傳出去。」
心血管"沉默炸彈" 微創置換手術解危
上人開示：兒科醫護父母心 用愛疼惜小病人
