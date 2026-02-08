青少年瘋能量飲？專家提醒：高糖高咖啡因恐傷大腦與學習力

作者/林招煌





研究指出，能量飲料所含的高咖啡因與高糖量，可能對青少年的心血管功能、睡眠品質及認知表現造成影響，並增加焦慮、代謝異常等健康風險。專家呼籲重視其潛在的長期影響。



近年來，能量飲料在青少年之間蔚為風潮。從考前衝刺、打電動到熬夜追劇，許多學生視它為「提神救星」。然而，國際間越來越多研究警示——這些外表亮眼、口感刺激的能量飲，其實潛藏對青少年身心健康的多重風險。





根據英國廣播公司（BBC）報導，英國政府正研擬全面禁止向16歲以下兒童與青少年販售能量飲，主因是這類飲品含有高糖、高咖啡因，恐損害孩子的心血管健康、睡眠品質與學習表現。

咖啡因含量驚人 一罐就超過青少年安全攝取上限

多數能量飲每罐（250～500毫升）含有 80～160毫克咖啡因，約等於 1～2杯濃縮咖啡。若青少年一天喝兩罐，咖啡因總量已超過世界衛生組織（WHO）建議上限（每公斤體重不超過3毫克）。





對體重僅50公斤的學生而言，每天超過150毫克咖啡因，就可能出現以下症狀：

心悸、血壓升高

焦慮、手抖、情緒不穩

入睡困難與日夜顛倒

專注力下降、學習記憶力受影響

更嚴重者甚至可能出現心律不整或脫水現象。

高糖陷阱：甜味背後的健康代價

能量飲不只提神，更是「高糖炸彈」。一罐500毫升的能量飲，糖量可高達 60公克（約15茶匙），相當於成人每日建議上限的1.5倍！





長期攝取過多糖分，容易造成：

體重上升與肥胖

蛀牙與皮脂分泌異常

胰島素阻抗與代謝症候群

青少年未來罹患糖尿病與脂肪肝風險增加

「假能量」效應：提神一下，疲倦兩下

許多學生認為能量飲能「提升專注力」，但這種效果極短暫。咖啡因刺激中樞神經，雖讓人短時間清醒，卻在代謝後引發反彈性疲勞——導致精神渙散、注意力下降。根據《美國臨床營養學期刊（AJCN）》研究，青少年在壓力下若大量飲用含糖能量飲，學習表現不升反降，還可能伴隨焦慮、煩躁與睡眠障礙。

專家建議：這三招才是真正的「續航能量」

多喝水、少喝飲料：清水與低糖電解質飲能維持體液平衡，不易造成心悸。 充足睡眠是最佳提神劑：青少年每日應睡7～9小時，讓大腦自然充電。 均衡飲食補腦力：選擇富含B群、鐵質與Omega-3的食物，如深海魚、全穀類與堅果。

政策觀察：台灣也該思考「能量飲年齡限制」

挪威、立陶宛、波蘭等國已限制能量飲對未成年銷售；英國也正跟進。反觀台灣，目前僅要求標示「高咖啡因飲品不得宣稱保健效果」，尚未針對未成年族群立法限制。隨著國中、高中學生對能量飲的依賴日益升高，是時候由教育端、家長與政府共同推動健康飲食教育，正視青少年「假能量、真傷害」的隱性危機。真正的能量，來自健康的生活習慣，而不是一罐罐讓身體加速「透支」的飲料。





參考資料

