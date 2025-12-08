青少年的呼救！性騷擾居10大議題第3 國教盟：應補上保護課

國教行動聯盟青年部於1月公布《2025 全國青少年最關心的十大議題》調查，向全台國小至高中學童蒐集8742份有效問卷，結果顯示「遇到性騷擾該怎麼辦？」高居第3名，且衛福部資料也顯示，113年性影像受害者以13至17歲兒少為主，凸顯該議題的重要程度。（圖／國教盟）

國教行動聯盟青年部於1月公布《2025 全國青少年最關心的十大議題》調查，向全台國小至高中學童蒐集8742份有效問卷，結果顯示「遇到性騷擾該怎麼辦？」高居第3名，且衛福部資料也顯示，113年性影像受害者以13至17歲兒少為主，凸顯該議題的重要程度，國教盟青年部呼籲，教育部應在課程中補上「保護課」，將「性暴力與數位性暴力防治」納入必教內容。

國教盟表示，過去1年多來，「創意私房」、「SCP社群」等非法性影像組織陸續遭揭露，今年南韓又爆發大規模網路性犯罪事件，凸顯數位性暴力在跨國網路平台迅速擴張，而台灣青少年正處於高度暴露卻缺乏教育與求助管道的風險中，但現行法制、課程與教學資源配置，卻仍無法給予青少年足夠的安全保障。

國教盟表示，根據衛福部性影像處理中心113年度統計資料，被害人年齡層以13至17歲兒少占比32.9％、342人最高，反映出青少年為性影像案件的主要受害群體，同時，衛福部保護司公布的2025上半年性侵害案件中，12至18歲占比亦為所有年齡層最高，未成年受害比例更高達52.6％，顯示青少年身處高風險環境。

曾受性暴力所害的女同學指出，即便第一時間向校方求助，但針對「可行的處理途徑與程序」，缺乏清楚、兒少友善的說明，且還擔心必須反覆陳述、承受壓力，這些都可能造成二度傷害，也導致求助過程充滿阻力。

該學生指出，校園健康教育與性教育仍需補強，應更系統性地建立身體自主、同意文化與數位界線，並改善校園群體文化與同儕價值，降低性別事件一再發生的風險。

前台灣性教育學會理事長、輔仁大學公共衛生系副教授鄭其嘉提到，性教育主要在國中小的「健康教育」與高中職的「健康與護理」課程中實施，但依教育部十二年國教課綱，國小至國中每周僅1節「健康教育」課，高中3年僅有必修兩學分「健康與護理」，相當於36節課，如此稀少的教學時數，卻須涵蓋六個學習主題，自然無法提供更充分的性教育學習。

國教盟補充，目前兒少針對性侵害、性騷擾可使用的求助管道僅113電話與簡訊，在校園端，學校僅能受理「校園性平案件」，一旦事件發生於網路、校外人士或熟識者之間，兒少沒有可以直接進行求助的管道。

國教盟呼籲，教育部應保障性教育與情感界線的教育時數，讓學生在課堂中練習因應風險情境的能力，並著重在「如何不傷感情地說不」等需要「價值澄清」與「情境演練」的互動，唯有讓青少年掌握相關能力、才能真正遠離性風險。

國教盟補充，衛福部及相關社政、警政部會，也應在現有資源上整合出「兒少友善、單一入口」的求助平台與跨部會 SOP，讓孩子只要記得「一個號碼或一個網站」，就能得到線上諮詢、即時陪伴與必要時的通報與轉介，而不是只貼滿法律條文；同時也要建立快速移除、封鎖與舉報性影像的機制，避免兒少在多次求助無門後陷入絕望。

