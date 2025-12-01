青少年矯正不嫌晚！ 隱形牙套搭「遠端監控」成新趨勢





【NOW健康 林郁敏／台北報導】隨著家長對口腔健康意識提升，青少年的牙齒整齊與臉型發展日益受到重視。常見的小下巴、牙齒排列不整齊、暴牙或深咬、開咬等問題，常讓家長擔憂：「孩子小時候沒矯正，現在會不會太晚了？」事實上，青少年正是牙齒矯正的黃金階段。



青少年矯正「第二次黃金期」！ 醫：12至18歲矯正多數不需要拔牙



祐民牙醫診所院長、隱適美鑽石級認證楊大為醫師指出，由於青少年顎骨仍在發育，骨骼尚未完全定型，介入治療不僅能改善齒列與咬合，更能引導臉型正常發展，並能減少成年後需進行複雜矯正的風險。

楊大為醫師說明，青少年（約12至18歲）是「第二次牙齒矯正的黃金期」。骨骼仍具彈性、牙齒也剛完成替換，正值生長高峰，是調整咬合與臉型發育的關鍵時機。若錯過8至10歲的兒童矯正期，青春期便成為最後一次可以利用生長優勢進行矯正的機會。



不少家長擔心矯正時需要拔掉剛長出的恆牙。對此楊大為醫師表示，醫師會依據牙弓空間與骨骼彈性，精準評估是否需要拔牙。事實上，多數青少年矯正並不需要拔牙，只有在牙齒排列過度擁擠、凸出或混亂時，才會考慮。透過適當的矯正，不僅能改善暴牙、深咬、小下巴等問題，更能讓五官比例更自然，臉型更協調，幫助青少年展現自信笑容。



隱形牙套解決「大鋼牙」痛點 降低青少年矯正心理負擔並避免蛀牙風險



楊大為醫師坦言，在解除家長對拔牙的疑慮之後，更應重視青少年的心理狀態。這個年齡層的孩子通常很在意外表與同儕眼光，若配戴傳統金屬矯正牙套，常被戲稱為「大鋼牙」，容易影響自信與社交意願。



此外，金屬牙套初期常伴隨明顯的酸痛感，會讓孩子難以適應，格外辛苦；在運動時，金屬牙套也可能因碰撞造成口腔受傷。加上清潔非常不易，蛀牙風險比較高，這些因素都可能降低孩子的配合度。隱形牙套透明、外觀幾乎看不出來，孩子在課堂、運動或社交時都能自在互動，心理負擔明顯減輕。



因此隱形牙套逐漸成為青少年矯正的新趨勢，尤其受到重視外貌的孩子青睞。隱形牙套的優勢在於可自行取下清潔，大幅降低蛀牙的風險；牙齒移動是採漸進式力道設計，跟傳統金屬矯正相比，疼痛感較輕微。若再搭配矯正加速器OrthoPulse，能提升牙齒移動速度，縮短整體療程時間，矯正效果也會更好。



隱形牙套矯正新突破！ 運用「遠端監控＋數位口掃」成功達成遠端矯正



楊大為醫師分享，一位在上海就讀國際學校的10歲小學生，因牙齒中線歪斜、牙齒排列不整齊，還有深咬問題前來求診。經與家長詳細討論後，決定採取不拔牙的矯正方式。



孩子長期在海外求學，楊大為醫師運用數位口掃技術與遠端監控系統，規劃完整跨國矯正計畫。療程前先以iTero 5D plus口內掃描取模，建立數位牙齒模型，並模擬矯正後的牙齒排列與咬合，讓醫師與家長能夠先掌握目標。





▲楊大為醫師使用祐民牙醫診所引進的數位口掃機（iTero 5D plus）、矯正加速器與遠端監控系統，幫助旅外學生在一年多內即完成牙齒排列、中線與咬合問題矯正，笑容更自信。（圖／祐民牙醫診所提供）



透過電腦模擬牙齒移動的曲線，訂製符合生長發育需求的階段牙套，並搭配矯正加速器，讓療程進展更穩定。在祐民牙醫診所，醫師可以透過牙科監控系統（Dental Monitoring）遠端監控孩子配戴牙套的實際情況，孩子與家長如有疑慮，也能透過監控系統，即時找到醫師。



在整套遠端管理與輔助裝置下，孩子僅花一年多就完成矯正療程。牙齒排列、中線與咬合問題也得到解決，整體臉型更勻稱，孩子笑容也更有自信。楊大為醫師提到，還有另一位遠在荷蘭讀書的高中生，透過相同的遠端監控系統的協助，順利完成隱適美的矯正療程，相當便利。



成功矯正清潔是關鍵！不論傳統或隱形牙套 清潔不當恐導致「前功盡棄」



然而，楊大為醫師提醒，不論選擇哪種矯正方式，口腔清潔都應相當看重，若是因清潔不當導致蛀牙，等於前功盡棄。建議家長要協助孩子建立良好的潔牙習慣，使用牙線、牙間刷等輔助工具，並定期回診追蹤；若出現任何異常或不適，應立即與醫師聯繫。



楊大為醫師強調，牙齒矯正不僅是外觀改善，更是孩子身心發展的重要一環。醫師在治療過程中，也會關注孩子的心理狀態，適時給予鼓勵與指導，幫助他們在蛻變的過程中建立自信，擁有滿意的笑容。



