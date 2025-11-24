青少年社群大斷網？澳洲強推未成年禁令 Snapchat、YouTube全被納管

澳洲將於 12 月 10 日正式實施全球首例的未成年社群禁令，Snapchat 18 日起在澳洲啟動檢驗齡機制，採用銀行 ConnectID 系統與新加坡 k-ID 的年齡驗證工具。 圖：翻攝自Snapchat X

[Newtalk新聞]

澳洲將於 12 月 10 日正式實施全球首例的未成年社群禁令，要求所有 16 歲以下使用者不得在各大平台開設帳號。《半島電視台》指出，違規業者最高可面臨 4,950 萬澳元（約 3,195 萬美元）罰款。面對新法，Snapchat 18 日起率先在澳洲啟動強制驗齡機制，採用銀行 ConnectID 系統與新加坡 k-ID 的年齡驗證工具，引發外界高度關注。

Snapchat 表示，用戶可透過連結銀行帳戶的 ConnectID，讓系統回傳「是否滿 16 歲」的二元訊號，無需上傳敏感資料；或使用 k-ID 上傳政府核發證件與照片，由系統比對年齡區間。ConnectID 總經理 Andrew Black 強調：「這項措施的目標是保護年輕人，而不會製造新的隱私風險。」Snapchat 過去估計，全澳約有 44 萬名介於 13 至 15 歲的未成年使用者，但公司仍強調反對被納入禁令，聲稱自家服務是「視覺訊息平台」，限制青少年帳號只會把孩子推向「更不安全、隱私更低的 App」。

廣告 廣告

除了 Snapchat，禁令也涵蓋 YouTube、 X、 Facebook、 Instagram、 TikTok、 Reddit、 Twitch 與 Kick 等大型平台，但 Discord、 WhatsApp、 Lego Play 與 Pinterest 已獲得豁免，澳洲政府並保留日後擴大名單的權力。

《半島電視台》報導，多名青少年與倡議團體對禁令可能帶來的副作用表達擔憂。例如 18 歲記者 Leo Puglisi 在國會聽證會指出，禁令將阻礙年輕人獲取資訊。UNICEF Australia 也批評政府做法無助解決核心問題，強調應「讓平台變得更安全，而不是切斷青少年連結」。兒童治療組織 Act for Kids 執行長 Katrina Lines 呼籲家長儘早與孩子溝通，協助他們在禁令生效後仍能維持人際連結。該組織調查 300 多名 10 至 16 歲兒童，41 % 偏好與家人面對面相處，僅 15 % 偏好線上互動。

全球監管機構正密切關注澳洲的「重手封網」是否可行。英、美多州正在就科技巨頭引發的青少年心理危機提起訴訟；紐西蘭、印尼也正研議立法限制未成年使用社群。

《路透社》另指出，馬來西亞政府繼澳洲之後，計畫自明年起禁止 16 歲以下開設社群帳號。通訊部長法米法茲（Fahmi Fadzil） 表示，政府正研究澳洲等國的機制，將要求平台防堵網路霸凌、詐騙與兒少性剝削等風險。他強調：「我們希望明年社群平台能配合政府的決定，禁止 16 歲以下開戶。」

馬來西亞近年亦加強科技監管，要求使用者超過 800 萬的平台取得執照，並強化對不當內容的審查。印尼、歐洲多國與新西蘭也正同時推動驗齡技術，反映全球對未成年網路安全的焦慮正急速升溫。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

林飛帆背書全民防衛手冊 楊智伃對比國際履歷諷：他專業是洗地？

新北婦人遇假檢警詐騙！3個月損失3800萬 警方積極追查中