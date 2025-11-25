青少年網路霸凌調查》IG、Threads用戶受傷深 近半數開「小帳」隱藏真實自我

根據兒福聯盟（兒盟）今（25）日發布的《2025青少年網路社交及霸凌行為調查報告》，高達八成四的國高中生每天都使用社群媒體，超過兩成更是幾乎整天掛在線上，當社交場域轉移，過去多在校園發生的霸凌，戰場也隨之轉移。

霸凌延伸到螢幕：近兩成兒少遭全天候的傷害

本次調查針對全台21,539位國高中生進行問卷，結果顯示，網路霸凌的威脅已無所不在。有18.6%的學生親身遭遇過網路霸凌，更有40.7%的學生曾聽聞同學在群組中被公審或私訊被上傳嘲笑。

霸凌型態多樣，最常見的是在班群公審嘲笑同學（35.7%）及不讓同學加入群組（25.6%）。由於言語與羞辱會被記錄、轉傳，網路霸凌超越時空限制，對受害者造成廣泛且持續的負面影響，形同全天候的傷害。

數位高壓下開「小帳」 渴望被理解卻又懼怕

高度連結的網路環境，同時帶來了巨大的數位壓力。調查發現，約有三成國高中生曾因未即時回覆訊息（31.4%）或回覆太簡短（29.3%）而被朋友誤會或生氣。

在這種焦慮下，青少年試圖隱藏部分真實自我，數據顯示，近半數（46.3%）的學生在同一平台開設第二個帳號（小帳）。這反映出他們渴望被理解，卻又害怕受傷，也為網路霸凌埋下了隱憂。僅有三分之一（33.3%）的學生認為網路上的自己與現實中完全相同。

IG與Threads用戶傷痕最深 女生輕生念頭高出兩倍

青少年最常使用的社群平台為 Instagram（74.6%）、TikTok（57.4%），此外Threads的使用率也很高，尤其是逾半女生都有使用經驗（53.8%）。

調查顯示，使用TikTok與Threads的學生，遭遇的霸凌項目數明顯高於未使用者；若進一步觀察身心反應，差異更為明顯——Instagram使用者的平均症狀數比未使用者高出1.1項，Threads則高出0.8項，顯示平台氛圍可能放大了情緒壓力與心理負擔。

尤其性別差異令人憂心。女生遭遇各類網路霸凌的比例幾乎都高於男生。遭受霸凌後，近六成（58.2%）女生出現社交焦慮或障礙。最令人擔憂的是，有19.1%的女生曾萌生自傷或自殺念頭，比例是男生（9.4%）的兩倍以上。

旁觀者近四成選擇沉默 求助AI竟多於找老師

網路霸凌對心靈的傷害是長期的，受害者中，近半數（48.9%）出現社交焦慮，更有15.1%曾萌生自傷或自殺念頭。

然而，更令人擔憂的是在霸凌現場的沉默現象，當看見同學遭到霸凌時，近四成（39.4%）的學生選擇什麼都不做，這種沉默現象，讓孤立成為第二重傷害。

即使受傷，仍有17.1%的學生不向任何人傾訴。值得注意的是，大多數孩子傾向找同學朋友訴苦（62.2%）。向AI求助（16.6%）的比例，甚至高於向老師（15.6%）或輔導老師（9.4%）求助。這反映了親子和師生信任關係仍有待加強。

爸媽請注意！「關心」比「限制」更能救孩子

許多家長面對網路風險，會選擇限制使用時間（43.3%）。但調查發現，限制上網時間並未明顯降低孩子遭受霸凌的機率。

真正有效的保護是「關心」而非「控制」。當父母對孩子使用網路展現高度關懷時，孩子遭受霸凌的比例較低（16.1% vs 低關懷的21.7%）。在高關懷家庭中，有過半數（55.2%）孩子願意在遇到不愉快時告訴父母。

兒盟呼籲，家長應主動傾聽、關心孩子的網路互動狀況，家長的理解與陪伴，能有效降低孩子在受霸凌後出現自尊受挫、社交焦慮或自傷念頭的比例。