青少年自殺通報「９年增3.3倍」 民團：制度出問題！

近日發生數起中學生墜樓事件，再次引發社會對青少年心理健康議題的關注。全國自殺通報的青少年人數、佔比屢創新高，根據衛生福利部104至113年統計，15到24歲的青少年族群自殺通報數量，自104年14.7％（4,389件），逐年上升至113年佔通報總量的近3成28.7％（14547件），數量增為3.3倍，佔比增加將近一倍。國教行動聯盟（國教盟）強調：應正視日益嚴重的青少年心理健康危機，此刻社會真正需要的是把注意力從「事後追究」轉向「事前預防」，不要讓悲劇反覆發生。

調查指出約有 45% 的學生在生前未接觸任何校內外輔導資源，顯示現行安全網存在「大量漏接」的結構性問題。 （圖／中天新聞）

國教盟理事長王瀚陽表示，從整體趨勢看，15–24歲自殺死亡率已由2015年的5.9人（每十萬人）上升至2024年的11.9人，10 年增加一倍。更令人不安的是，調查亦指出約有 45% 的學生在生前未接觸任何校內外輔導資源，顯示現行安全網存在「大量漏接」的結構性問題。當近半數孩子在最需要支持時仍沒有被制度接住，問題就不只是「做得夠不夠」，而是「制度出了問題」。

王瀚陽指出，青少年心理困擾的求救方式，往往不是直接說「我憂鬱、我需要幫忙」，而更常表現為睡眠與作息混亂、食慾改變、身體不適、易怒暴躁、退縮拒學、衝突升高等生理與行為訊號。換句話說，如果制度仍仰賴孩子主動開口，或等到明顯危機才啟動介入，就必然錯過最關鍵的早期癥狀，並持續製造漏接。

國教盟認為台灣必須把心理健康的「早期辨識」制度化。國際上，美國兒科醫學會（AAP）在臨床報告中倡議，兒科端應將心理、情緒與行為問題納入例行健康檢視並定期進行篩檢，作為早期發現與早期介入的重要策略。王瀚陽強調，台灣同樣需要把這種「例行化、可追蹤」的精神，落實到現有最具可及性的接觸點——學生健康檢查與校園支持系統，讓每一個孩子都能被制度看見，而非只靠運氣遇到對的人。

青少年心理困擾的求救方式，往往不是直接說「我憂鬱、我需要幫忙」，而更常表現為睡眠與作息混亂、食慾改變等生理與行為訊號。 （示意圖／Pixabay）

國教盟提出三項具體主張：

一、將心理健康評估納入例行學生健康檢查，採分齡題本、電子化流程與隱私保護，降低污名與填答阻力，並把「早期辨識」變成常態。

二、導入「青少年身心健康評估篩檢表」（可採用國內既有、具信效度之檢核工具），作為校園前端預防工具，協助一致標準辨識風險、分級關懷並固定追蹤，避免一次性關懷後失聯與再次漏接。

三、建立可執行的銜接路徑：校內支持、醫療資源與家庭端支持必須能真正接上。心理師與專業人力當然重要，但若只把資源堆在末端處遇，而前端缺乏制度化辨識、分級追蹤與轉介銜接，仍無法根本降低漏接與危機發生率。

國教盟呼籲教育部、衛福部與地方政府：請以「降低漏接」為政策目標，提出可落地的例行篩檢與早期介入制度，並就工具、流程、追蹤與轉介責任做出明確分工與推動時程。青少年自殺防治不該再停留在事後補救與短暫宣示，社會也不該再用一個個年輕生命的殞落，換取一次次短暫的關注。

