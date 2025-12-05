青少年自殺通報9年增3.3倍 國教盟籲實施例行篩檢與早期介入

全國自殺通報青少年人數、比例屢創新高，國教行動聯盟認為，應正視日益嚴重的青少年心理健康危機。（圖／國教盟）

近日發生數起中學生墜樓事件，引發社會對青少年心理健康議題的關注。而全國自殺通報青少年人數、比例屢創新高，根據衛生福利部104至113年統計，15到24歲的青少年族群自殺通報數量，自104年14.7％（4389件），逐年上升至113年的28.7％（14547件），數量增為3.3倍。國教行動聯盟認為，應正視日益嚴重的青少年心理健康危機，此刻社會真正需要的是把注意力從「事後追究」轉向「事前預防」，不要讓悲劇反覆發生。

國教盟表示，調查亦指出約有45％的學生，在生前未接觸任何校內外輔導資源，顯示現行安全網存在「大量漏接」的結構性問題。當近半數孩子在最需要支持時仍沒有被制度接住，問題就不只是做得夠不夠，而是制度出問題。

國教盟指出，青少年心理困擾的求救方式，往往不是直接說「我憂鬱、我需要幫忙」，而更常表現為睡眠與作息混亂、食慾改變、身體不適、易怒暴躁、退縮拒學、衝突升高等生理與行為訊號。如果制度仍仰賴孩子主動開口，或等到明顯危機才啟動介入，就必然錯過最關鍵的早期癥狀，並持續製造漏接。

國教盟主張，台灣必須把心理健康的「早期辨識」制度化。在其他國家作法上，像是美國兒科醫學會（AAP）在臨床報告中倡議，兒科端應將心理、情緒與行為問題納入例行健康檢視並定期進行篩檢，作為早期發現與早期介入的重要策略。

國教盟強調，台灣同樣需要把這種「例行化、可追蹤」的精神，落實到現有最具可及性的接觸點，即學生健康檢查與校園支持系統，讓每一個孩子都能被制度看見，而非只靠運氣遇到對的人。

對此，國教盟提出三項具體主張：

一、將心理健康評估納入例行學生健康檢查，採分齡題本、電子化流程與隱私保護，降低污名與填答阻力，並把「早期辨識」變成常態。

二、導入「青少年身心健康評估篩檢表」（可採用國內既有、具信效度之檢核工具），作為校園前端預防工具，協助一致標準辨識風險、分級關懷並固定追蹤，避免一次性關懷後失聯與再次漏接。

三、建立可執行的銜接路徑：校內支持、醫療資源與家庭端支持必須能真正接上。心理師與專業人力當然重要，但若只把資源堆在末端處遇，而前端缺乏制度化辨識、分級追蹤與轉介銜接，仍無法根本降低漏接與危機發生率。

國教盟呼籲教育部、衛福部與地方政府，以「降低漏接」為政策目標，提出可落地的例行篩檢與早期介入制度，並就工具、流程、追蹤與轉介責任做出明確分工與推動時程。青少年自殺防治不該再停留在事後補救與短暫宣示，社會也不該再用一個個年輕生命的殞落，換取一次次短暫的關注。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：1925。

