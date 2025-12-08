青少年自殺通報9年暴增3.3倍：如何接住正在下墜的孩子？

青少年自殺通報攀至新高，他們不一定會說「我需要幫忙」，但身體與行為早已在求救。（圖片來源／freepik）

近年接連傳出多起國高中生墜樓事件，震撼社會，也讓青少年心理健康問題再次浮上檯面。 根據衛福部最新公布的《歷年全國自殺死亡與自殺通報資料》，15-24歲青少年族群的自殺通報人次在9年間暴增3.3倍、占比從14.7%攀升至28.7%，成長幅度遠高於其他年齡層。國教行動聯盟呼籲，社會不應在悲劇發生後才追究責任，而應立即將焦點轉向更早期的辨識與預防。

廣告 廣告

青少年「通報暴增」但「未被接住」：近半數學生生前從未使用任何輔導管道

依據通報統計，104年青少年（15-24歲）通報4,389件，到了113年已攀升至14,547件，不僅總量成長3.3倍，占所有通報比例也從14.7%增至28.7%，代表目前每4則通報中就有1則來自青少年族群。

然而，在這些看似「有被看到」的通報數量背後，卻還有大量「完全沒被通報」的孩子。國教聯理事長王瀚陽指出，根據相關調查，多達45%的青少年在生前從未接觸校內外任何輔導或心理支持資源。也就是說，即便校園與醫療體系存在輔導制度，仍有將近一半的孩子是在完全沒有獲得幫助的情況下走到生命終點。

王瀚陽認為，這個現象反映的不是「做得夠不夠」，而是制度本身可能存在嚴重斷裂。「當孩子未曾主動求助、也不被系統主動辨識，就像掉落在安全網的破洞中，被完全漏接。」

自殺死亡率10年翻倍：青少年已成心理健康危機的高風險群

從自殺死亡資料看，15-24歲自殺死亡率從2015年的每10萬人5.9人，上升到2024年的11.9人，10年增幅達1倍。不僅通報暴增，實際死亡也明顯呈現長期上升趨勢。

與其他年齡層相比，青少年雖然並不是自殺死亡率最高的族群（65歲以上仍明顯最高），但死亡率的上升幅度卻最令人憂心。數據顯示，15至24歲青少年的自殺粗死亡率，從2015年的每十萬人5.9人，上升至2024年的11.9人，10年間增加超過1倍（＋102%），是所有年齡層中增幅最大的一群。

反觀45至64歲成人，自殺死亡率在10年間大致維持在每10萬人約19至20人之間，呈現持平趨勢；而65歲以上長者的死亡率則從約每10萬人30人，下降至25-27人之間，呈現逐步下降的走勢。

高齡者自殺率逐漸下降，而青少年卻快速上升，象徵台灣青少年正面臨前所未有的心理健康壓力。

青少年自殺通報9年暴增3.3倍，占比從14.7%飆升至28.7%，成為通報成長最快的年齡層。（圖片來源／衛福部）

孩子不是不說，而是用「身體」與「行為」在求救

國教盟強調，青少年在面臨心理困擾時，往往不會直接說出「我生病了」或「我需要幫忙」。他們更常透過一連串身體與行為上的變化來求救，例如作息混亂、睡不好，食慾突然增減，頻繁出現頭痛、肚痛等身心症；或變得特別易怒、衝動、情緒起伏大，甚至開始拒學、退縮，不願出門，與家人衝突也明顯增加。

王瀚陽指出，這些看似只是「青春期叛逆」或「情緒不穩」的表現，實際上可能是心理健康惡化的早期徵兆。「如果制度仍然倚賴孩子主動開口求助，或等到情況變得危急才啟動支援，就必然會錯過最重要、最有機會挽回的黃金介入期。」

因此，國教盟強調台灣需要制度化的「早期辨識」機制，而不只是善後性輔導。

青少年憂鬱比例持續升高，與自殺通報暴增高度連動，是亟需全面關注的心理健康警訊。（圖片來源／賴柔吟醫師）

國際趨勢：把心理健康納入例行檢查，是降低漏接的關鍵策略

國教盟進一步指出，美國兒科醫學會（AAP）多年來就倡議「兒科端應進行例行心理健康篩檢」：每一次健康檢查，都應同時評估情緒、行為與壓力狀況。

王瀚陽解釋，這樣的制度化流程，能在孩子產生初期徵兆時就被捕捉，而非等到引發自傷、自殺意念或實際行為才出現。

台灣雖已有「學生健康檢查」，但目前以生理檢查為主，心理健康評估並未標準化、工具也未全面採用，更沒有清楚的追蹤、轉介與責任分工。

國教盟認為，台灣最需要的正是把「例行化」的精神落入校園與醫療體系，也就是最容易接觸到每位孩子的地方。

通報暴增的背後：方法、原因與族群變化透露什麼？

從通報方式與通報原因來看，青少年自殺行為呈現明顯的特徵與變化。

首先，在自殺通報方法上，固體或液體藥物中毒依然是最常見的方式，占整體通報的 36.9%。此外，由高處跳下（13.5%）與使用刀割等利器（33%）的比例也逐年上升；相較之下，溺水與氣體中毒的比例較低。這顯示對青少年而言，容易取得的藥物或跳樓地點，成為最直接且可及性最高的方式，也凸顯防治策略中「環境控管」的重要性。

在通報原因方面，113年的數據顯示，精神健康或物質濫用問題占比最高（51%），其後是情感與人際關係壓力（43.4%）。值得注意的是，學校相關壓力的通報比例已達9.2%，相較10年前的1.3%，暴增近7倍。

這些變化反映，青少年自殺通報的快速上升，與情緒困擾、憂鬱焦慮增加以及學校壓力加劇高度相關，是當前需要全力面對的核心問題。

精神健康問題占比逾5成（51%），學校壓力在十年內激增近七倍，是青少年風險升高的重要因素。（圖片來源／衛福部）

憂鬱並非「想太多」，是一種可治療的疾病；醫師強調越早辨識，越能降低危機。（圖片來源／賴柔吟醫師）

國教盟提出的3大改革方向

國教盟提出3項具體主張：

1、將心理健康評估納入例行學生健康檢查，採分齡題本、電子化流程與隱私保護，降低污名與填答阻力，並把「早期辨識」變成常態。 2、導入「青少年身心健康評估篩檢表」（可採用國內既有、具信效度之檢核工具），作為校園前端預防工具，協助一致標準辨識風險、分級關懷並固定追蹤，避免一次性關懷後失聯與再次漏接。 3、建立可執行的銜接路徑：校內支持、醫療資源與家庭端支持必須能真正接上。心理師與專業人力當然重要，但若只把資源堆在末端處遇，而前端缺乏制度化辨識、分級追蹤與轉介銜接，仍無法根本降低漏接與危機發生率。

目前最大問題不在資源「缺不缺」，而是「接不接得到」，如果沒有明確流程，系統再多資源也無法在危機前切入。

從「事後追究」到「事前預防」：社會應該如何改變？

每當青少年悲劇發生，社會輿論常急著責怪學校、家長或同儕，但這些事後追究無法阻止下一個孩子受傷。真正有效的，是在危機發生前就介入。

國教盟強調，制度必須主動辨識，而不是等待求助。許多青少年不知道如何開口，或害怕被貼標籤，如果等他們主動求救，往往已為時已晚。其次，心理健康工作應例行化，而非事件驅動。不該等到校園出事才臨時關注，而是讓心理檢視成為學生日常的一部分，及早看見警訊。

最後，需要跨部會合作，而非互相推責。教育部強化校園支持、衛福部負責醫療介入、地方政府負責落地執行，缺一不可。唯有提前辨識、例行檢查與清楚分工，才能真正接住青少年。

國教盟也再次呼籲，政府與社會應以「降低漏接」為核心目標，建立可落地、可追蹤、可介入的例行篩檢制度，而不是再用一次次悲劇換取短暫的注意力。「每一個被及時看見、被接住的孩子，都可能從此走上完全不同的人生。」

附件： 青少年身心健康評估檢核表（點連結可下載） 台灣青少年預防暨保健學會113年青少年親善照護機構資訊 《信傳媒》關心您：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路；若需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」、張老師服務專線「1980」或衛福部安心專線「1925」。

(原始連結)





更多信傳媒報導

政大發表 AI × 管理會計 ESG 解決方案 協助中小企業突 破永續管理瓶頸

元家博愛公益慈善基金會舉辦 公益電影欣賞會 以溫暖行動傳遞希望與力量

中國戰機雷達鎖定日本F-15 日本首相：將做出堅定回應 澳洲防長「與日本站在一起」

