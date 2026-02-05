青少年表演噴火PO網 烈焰逆流「喉嚨灼燒」痛苦甩頭

國際中心／倪譽瑋報導

少年想表演噴火特技PO網，沒想到火逆勢往臉上燒。（圖／翻攝自X）

拍特技影片PO網，某些挑戰可能有極大的危險性。近期印度社群上駭人的影片流傳，一位少年想表演噴火特技，嘴裡含油往點燃的打火機吐，噴出長長一串火，但烈焰也往他臉上燒，脖子、喉嚨處、嘴巴都可見火勢，少年驚恐地甩著頭，周圍的拍攝者趕緊來滅火。

綜合外媒報導，日前印度的X帳號「The Nalanda Index」貼出一段影片，只見一群青少年們聚在一起，其中一人嘴裡含著油、手持打火機要表演噴火，周遭同儕拿著手機準備拍攝。他吐出油後，確實製造出一長串火舌，但沒多久，火逆向往他臉上燒。

少年的嘴、脖子均著火，來回甩頭想將其撲滅。（圖／翻攝自X）

從目擊者拍下的畫面可見，那位噴火男孩的臉、嘴巴、脖子火勢延燒，他痛苦地甩頭想滅火，周遭人也慌慌張張來協助。這段特技意外影片在網路上瘋傳。

外媒《Manorama Online》指出，目前無法判斷影片的拍攝地點，但發布的帳號「The Nalanda Index」絕大多數是分享印度議題，判斷這是當地男孩的危險特技「這位可憐的年輕人臉部肯定被燒傷了」。而類似的噴火特技意外，2025年9月在印度奧里薩邦、11月在坎普爾都曾發生。

不良行為，請勿模仿！

