青少年輕生增加「痛苦卻說不出口」 文字協談高達8成

近年青少年輕生死亡比率持續增加，但透過1995電話協談的青少年比率卻偏低，生命線總會總會長許文德表示，經過研究發現「青少年不想打電話、害怕開口說」，因此自2023年起開辦更具隱私性的文字協談服務，由於匿名特性，讓青少年更願意陳述心理困境，甚至有部分青少年會在自傷同時來訊協談，透過即時人際陪伴緩解衝動行為。

經過研究發現「青少年不想打電話、害怕開口說」，因此生命線自2023年起開辦更具隱私性的文字協談服務。 （示意圖／Pexels）

根據衛福部統計資料顯示，近年兒少輕生通報比率不斷攀升，輕生已成為2024年12歲至17歲族群主要死因第2名。生命線2024年統計數據指出，13至29歲族群在電話協談的占比僅有10.31％，但在文字協談的占比則高達84.7％，顯示青年族群透過文字求助的比率遠高於電話求助。

更值得關注的是，電話協談中透露輕生意念或輕生行為的比率達9.11％，但文字協談中有37％透露輕生意念，甚至有5％表達已有輕生行為。在協談時間方面，電話協談平均為18分鐘，文字協談則長達55.7分鐘。

生命線主任陳萱佳說明，考量到青少年較少使用電話聯繫、甚至撥打電話也不接聽的習慣，因此開辦文字協談服務。她提到，青少年遇到問題時往往不願對外求助，習慣自己透過網路尋找解決方式，生命線也因此與社群平台合作，只要搜尋涉及相關關鍵字，就會出現1995等求助訊息。

電話協談中透露輕生意念或行為的比率達9.11％，但文字協談中有37％透露輕生意念，甚至有5％表達已有輕生行為。 （示意圖／Pixabay）

陳萱佳提及，雖然因服務量能等因素，目前文字協談服務僅限平日下午1時至5時、晚上6時至凌晨1時提供，有需求的民眾可透過LINE或FB直接聯繫，每天平均服務約18件，但會受到特定事件影響，單天案量甚至會超過80人次。她表示，之後期待可以擴大服務時段，也規劃設置IG、thread等管道，明年將擴大文字協談服務時段及方式。

許文德提醒家長，當看到孩子自傷傷口時切勿緊張或責罵，不如跟孩子說「謝謝你跟我說」來回應，傳達無論如何都願意陪伴的訊息。

★如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

