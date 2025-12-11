青少年輕生通報攀升！求助新管道「文字協談」暴增8倍

生命線「鍵盤後的求救訊號：那些說不出口的話」青少年文字協談三年成果發表11日召開，第17屆總會長王世村（右起）第一副總會長王恒陽、總會長許文德、醫生蔡榮裕、臨床心理師黃揚文，分享三年成果數據、青少年求助概況，呼籲志工踴躍投入。（王英豪攝）

據衛福部統計，近年兒少輕生通報比率不斷成長，輕生為2024年12歲至17歲主要死因第2名，但青年撥打1995電話比率卻偏低，生命線因而從2023年起開辦「線上文字協談」服務，發現青年族群透過文字協談求助比率遠高於電話協談比率，明年也規劃擴大文字協談服務時段及方式。

生命線2024年統計，以13至29歲來看，占電話協談比率僅有10.31％，但在文字協談占比則達84.7％，而電話協談中透露輕生意念或輕生行為達9.11％，但文字協談比率則達37％透露輕生意念、甚至有5％表達已有輕生行為，電話協談平均時間為18分鐘、文字協談則高達55.7分鐘。

生命線主任陳萱佳說，考量青少年少用電話聯繫、甚至撥電話也不接，因此開辦文字協談服務，且他們遇到問題時也不願對外求助，往往會自己透過網路找解決方式，生命線也與社群平台合作，只要搜尋涉及關鍵字，就會出現1995等相關訊息。

陳萱佳提及，雖然因為服務量能等原因，目前文字協談服務僅限平日的下午1時至5時、晚上6時至凌晨1時，需求民眾可透過LINE或FB直接聯繫，每天服務人平均約18件，但會受到部分事件影響，單天案量甚至會逾80人次，之後期待可以擴大服務時段，也規劃設置IG、thread等管道。

生命線總會總會長許文德表示，近年青少年輕生死亡比率增加，但1995文字協談卻少有青少年撥入，發現「青少年不想打電話、害怕開口說」，因此2023年起開辦更有隱私性的文字協談服務，發現由於匿名特性等，讓青少年更願陳述心理困境，也有部分青少年會在自傷同時來訊協談，藉由即時人際陪伴緩解衝動行為。

許文德說，當家長看到孩子自傷傷口時切勿緊張或責罵，不如跟孩子說「謝謝你跟我說」回應，傳達無論如何都願意陪著你的訊息。

