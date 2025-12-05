青少年輕生通報 10年增3.3倍

長安醫院乳房外科醫師李育嘉呼籲，若出現症狀或摸到腫塊，不分年齡都應立即就醫。（記者陳金龍攝）

記者王誌成∕台北報導

近期發生數起學生墜樓事件，國教行動聯盟5日指出，全國自殺通報的青少年人數、占比屢創新高，根據衛生福利部104至113年統計，15到24歲的青少年族群自殺通報數量，自104年的14.7%、4389件，逐年上升至113年占通報總量的近3成28.7%、1萬4547件，數量增為3.3倍。

國教行動聯盟強調，政府應正視日益嚴重的青少年心理健康危機，真正需要的是從「事後追究」轉向「事前預防」，不要讓悲劇反覆發生。

廣告 廣告

不只通報量增加，自殺率也從2015年的5.9人（每10萬人）上升至2024年的11.9人，調查更發現。約有45%的學生在生前未接觸任何校內外輔導資源，顯示現行安全網存在大量漏接的結構性問題。

國教盟理事長王瀚陽表示，青少年心理困擾的求救方式，往往不是直接說「需要幫忙」，更常表現為睡眠與作息混亂、食慾改變、身體不適、易怒暴躁、退縮拒學、衝突升高等生理與行為訊號。換句話說，如果制度仍仰賴學生主動開口，或等到明顯危機才啟動介入，就必然錯過關鍵的早期癥狀。

國教盟主張，必須把心理健康的早期辨識制度化。美國兒科醫學會（AAP）已在臨床報告中倡議，兒科端應將心理、情緒與行為問題納入例行健康檢視並定期進行篩檢，作為早期發現與早期介入的重要策略。

國教盟建議，應將心理健康評估納入例行學生健康檢查，採分齡題本、電子化流程與隱私保護，降低汙名與填答阻力，把早期辨識變成常態。呼籲教育部、衛福部與地方政府，以降低漏接為目標，提出可落地的例行篩檢與早期介入制度。

（珍惜生命，自殺防治專線請打1995）