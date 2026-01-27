青少年「容貌焦慮」！ 5成國小生曾化妝 醫警告「2成分」干擾發育
兒少接觸保養品、化妝品的年齡，有明顯下降趨勢！據最新統計顯示，近68%高中或高中以下學童曾使用化妝品，其中約半數是國小生，甚至有超過1成的孩童，在7歲以前就已使用化妝品。皮膚科醫師表示，孩童角質層較薄，更容易被化學物質滲透，可能引發皮膚過敏或其他健康隱憂。
有網路調查上千名高中以下學生，發現高達67.9%曾使用過化妝用品，其中約5成國小學生，曾使用過化妝品；7歲以下兒童佔比還超過1成。進一步調查，約64.1%孩童，是從美妝店取得化妝品，占比最高其餘包含家庭因素、社群軟體和同儕因素。
網路調查揭67.9%高中以下學生用過化妝品。圖／台視新聞
皮膚科醫師趙昭明分享，曾治療過一名小學四年級女學生，額頭、臉頰全都長滿粉刺、發腫紅痛，一問之下才知道她常跟著媽媽學習化妝，又未徹底卸妝，導致皮膚毛孔堵塞。
小4女學生因化妝後未徹底卸妝，導致額頭、臉頰長滿粉刺。圖／台視新聞
皮膚專科醫師蔡文騫解釋，兒少皮膚較成人薄，更容易被化學物質滲透，化妝品可能引發、加重異位性皮膚炎、氣喘等過敏疾病，部份劣質產品中的塑化劑、防腐劑成分如長期大量使用，可能干擾第二性徵及身體發育。
皮膚科醫師提醒，兒少皮膚比成人薄，更容易被化學物質滲透。圖／台視新聞（資料畫面）
對此，食藥署強調已發行相關書籍，教導兒少皮膚健康知識，並請化妝品廠商注意產品標示，避免孩子追求美麗，反倒落入健康陷阱。
台北／楊祥瑜、陳建國 責任編輯／陳俊宇
更多台視新聞網報導
5歲女童胸部隆起！醫揭「家中這些常見物品」害的 連玩具也中鏢
13-22歲青少年明年都能領1200點文化幣！ 發放時間、加碼任務公布
LINE普發現金地圖上線 全台ATM領現據點秒查
其他人也在看
孩子突滿身紅疹？醫揪「這1種衣服」很暖卻超雷 還可能愈來愈癢
最近天氣轉涼，雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師分享，診間看到不少身體冒出紅疹的小病患。很多爸媽急著問：「醫師，是不是過敏？還是傳染病？」結果仔細詢問病史，最近常穿有「內刷毛」衣服！ 為什麼不建議直接穿刷毛衣/毛衣？ 顏俊宇指出，雖然刷毛保暖，但對皮膚敏感或有過敏體質的小朋友來說，這可能是皮膚的災難！ 1、摩擦刺激：刷毛的化纖材質較粗糙，直接接觸皮膚會造成物理性刺激，引發接觸性皮炎。2、悶熱不透氣：這種材質保暖力強但排汗差。孩子活動量大，汗水悶在裡面，極容易誘發熱疹（痱子）或讓蕁麻疹大發作。 別忘了內層重要性 建議「洋蔥式穿法」 不管天氣多冷，顏俊宇建議，接觸身體的第一層（內衣）請務必選擇「純棉質」！純棉吸汗且親膚，能作為皮膚的屏障，外層再套上刷毛衣或保暖毛衣，這樣既能保暖，又能避免材質直接刺激皮膚。 如果紅疹已經發作 居家護理這樣做 1、洗澡水溫不過高：過熱的水會洗掉皮膚保護油脂，讓紅疹更癢。2、簡化清潔：建議不要使用過多的沐浴乳或泡泡浴，用清水帶過即可，減少化學物質二次刺激。3、關鍵保濕：沖乾淨後，趁身體還微濕、水分還留在皮膚表面時，趕緊全身塗抹成分單純的乳液，鎖住水分並修復屏常春月刊 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
2026乳霜推薦：36款最強保濕、抗老、修復乳霜評比，解決乾癢暗沈與鬆弛 | 柯夢波丹
2026乳霜推薦必看！《COSMOPOLITAN》美妝編輯團隊盤點 36 款年度最強保濕、抗老、修復乳霜，包含 PTT 與 Dcard 網友熱議的豐傑生醫、JS 婕洛妮絲、La Mer 等清單。針對乾癢敏感、油肌不悶痘、熟齡拉提提供精準膚質分類，幫你鎖住肌膚水分、重建屏障。秋冬保養不再走冤枉路！cosmopolitan柯夢波丹 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
冬天的皮膚急救指南！Kiehl's急護霜、MELVITA時光小亮珠、LANEIGE睡美人晚安面膜一次盤點
Kiehl’s急護霜說到冬天最需要準備的修護型乳霜，Kiehl’s急護霜就是為「狀況肌時刻」而生！這款新品主打獨家「膚料級」科技，將β-葡聚醣、維他命B5、α-紅沒藥醇與角鯊烷等高修護成分進行微粒化處理，質地意外輕盈，一抹推開就能迅速吸收，不會在肌膚表面形成悶厚負擔！特別適...styletc ・ 8 小時前 ・ 發表留言
ELLA、倪妮、全鐘瑞也瘋狂！蘭蔻「絨粉桃心包裝」直接美出時空斷層、M·A·C、TOM FORD擦出高級柔霧唇
蘭蔻 絕對完美唇膏 2026 情⼈節限定版蘭蔻再次定義了什麼叫做「浪漫的最高境界」。全新《絕對完美唇膏 絲絨霧感 2026 情人節絨粉桃心限定包裝》，光是那觸感如高級精品般的絨粉管身，搭配精緻的桃心浮雕，就足以讓人一眼淪陷，彷彿美出了時空斷層。一半柔軟的天鵝絨、一半俐...styletc ・ 6 小時前 ・ 發表留言
5成小學生曾化妝「11.5%7歲前接觸」 劣質成分恐致重金屬中毒
台灣桃湛公民培⼒協會與全國中學學⽣權益研究會公布「兒少化妝品使用行為」網路調查，發現68%受訪者曾使用化妝品，其中高中職學生使用比例近8成，國小學生也有近5成曾經化妝。調查更顯示，11.5%的受訪者在7歲前就已接觸化妝品，兒少團體呼籲衛福部制定「兒少化妝品友善選購指引」。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
壓力一大就掉髮、白髮狂冒？中醫揭頭髮反映的4大身體警訊
不少人發現，只要生活壓力一大、作息紊亂，掉髮量就明顯增加，甚至年紀輕輕就冒出白髮信傳媒 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
關穎曝「豪宅視角」看霍諾德爬101！ 自嘲俗辣不敢看：賈董太強了
極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）挑戰徒手攀爬台北101，引發全球關注。名媛關穎分享「豪宅第一排」觀看心得，表示自己超級俗辣「整個過程都不敢看」，更大讚101董事長好友賈永婕：「太強了」。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 5則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 449則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 126則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 7 小時前 ・ 11則留言
藍白10度封殺國防預算 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]針對國民黨、民眾黨立法院黨團於今（27）日程序委員會中，第10度封殺攸關台灣自主防衛的國防特別預算條例一事，民進黨發言人韓瑩指出，媒體才揭露中共有意以阻擋軍購與關稅作為交換條...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 229則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 142則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 2則留言
王子吃尾牙遭范姜酸這5字！網不買單：就事論事不行？
娛樂中心／周孟漢報導藝人范姜彥豐去（2025）年10月底親自發影片，指控妻子粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），夫妻關係正式撕破臉，目前仍在離婚訴訟階段，粿粿與王子的事業也全面停擺。未料婚變風波尚未平息，王子出席經紀公司尾牙時的畫面又意外被流出，讓范姜彥豐忍不住開酸「？還要臉嗎」，掀起網友兩派論戰。民視 ・ 4 小時前 ・ 35則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 3則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 81則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 22則留言