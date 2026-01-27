青少年「容貌焦慮」！ 5成國小生曾化妝 醫警告「2成分」干擾發育

兒少接觸保養品、化妝品的年齡，有明顯下降趨勢！據最新統計顯示，近68%高中或高中以下學童曾使用化妝品，其中約半數是國小生，甚至有超過1成的孩童，在7歲以前就已使用化妝品。皮膚科醫師表示，孩童角質層較薄，更容易被化學物質滲透，可能引發皮膚過敏或其他健康隱憂。

有網路調查上千名高中以下學生，發現高達67.9%曾使用過化妝用品，其中約5成國小學生，曾使用過化妝品；7歲以下兒童佔比還超過1成。進一步調查，約64.1%孩童，是從美妝店取得化妝品，占比最高其餘包含家庭因素、社群軟體和同儕因素。

網路調查揭67.9%高中以下學生用過化妝品。圖／台視新聞

皮膚科醫師趙昭明分享，曾治療過一名小學四年級女學生，額頭、臉頰全都長滿粉刺、發腫紅痛，一問之下才知道她常跟著媽媽學習化妝，又未徹底卸妝，導致皮膚毛孔堵塞。

小4女學生因化妝後未徹底卸妝，導致額頭、臉頰長滿粉刺。圖／台視新聞

皮膚專科醫師蔡文騫解釋，兒少皮膚較成人薄，更容易被化學物質滲透，化妝品可能引發、加重異位性皮膚炎、氣喘等過敏疾病，部份劣質產品中的塑化劑、防腐劑成分如長期大量使用，可能干擾第二性徵及身體發育。

皮膚科醫師提醒，兒少皮膚比成人薄，更容易被化學物質滲透。圖／台視新聞（資料畫面）

對此，食藥署強調已發行相關書籍，教導兒少皮膚健康知識，並請化妝品廠商注意產品標示，避免孩子追求美麗，反倒落入健康陷阱。

