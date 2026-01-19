青山國中小南下蕭壠 2,900幅自畫像迷宮串起童心

展場迷宮的中心是孩子認識世界的核心

寒假之際，新北市汐止區青山國中小約20位五年級師生與家長，特別南下前往台南蕭壠兒童美術館，參與「當我們一起笑」世界學童自畫像迷宮展。這場展覽匯集來自台灣、日本、加拿大、英國及柬埔寨等國，共計2,900幅學童自畫像，透過迷宮式的展場設計，讓青山國中小學生在親手完成創作後，能進一步跨越地域與文化，與世界各地的孩子進行一場無聲的心靈對話。

汐止青山國中小南下參觀

「當我們一起笑」計畫源於「世界最大的畫作」共創概念，由藝術家引導各國學童繪製自畫像，並由藝術家林文貞及「蘆葦女力-春芽公益創新發展協會」號召社區婦女，將這些畫作精心縫製成繽紛的藝術牆。展場則由藝術家琳達‧佗依果（Linda Toigo）設計成迷宮空間，讓藝術創作與遊戲體驗結合。青山國中小的學生在兩千多幅作品中探尋自己的畫作，並驚喜地觀察異國同儕的創意。有學生提到，從英國學童的作品中看見魔幻色彩，也有人被充滿數學算式的畫作吸引，展現出藝術跨越語言的共鳴力。

廣告 廣告

親子一起參觀

促成此次行動的班級導師王學靜指出，這項計畫從班級內的藝術體驗延伸至大規模的國際藝術行動，對孩子而言是空前的學習經驗。家長林宏吉也表示，透過這次南北串連的參訪，不僅開啟孩子的國際視野，更深刻感受到兒童無限的想像力。蘆葦女力團隊亦全程陪同，強調透過藝術輔助孩子建立自我認同，並將同理心轉化為社會實踐的力量。

這場呈現文化多樣性的視覺盛宴，即日起將於蕭壠文化園區A9互動探索館展出至2026年（民國115年）12月13日。展覽開放時間為每週三至週日上午9時至下午5時，民眾可免費入場參觀。未來，青山國中小與合作團隊也預計持續推動藝術教育，讓每一幅自畫像都能成為學童連結世界的起點。

汐止青山國中小20位學童及家庭南下蕭壠兒童美術館

撰文、攝影／蕭壠兒童美術館；TCnews編修