青山宮暗訪第一天！台北市長蔣萬安扶轎

今（9）日是艋舺青山宮暗訪第一天，依照慣例，第一日的主要扶轎人員是台北市長。下午15時35分，台北市長蔣萬安抵達青山宮，在參拜青山王後，16時親自扶轎步出青山宮宮門。

台北市長蔣萬安扶轎。（圖／中天新聞）

青山王神轎在正式起駕出廟門前須由青山宮唯一且獨特的陣頭「青山宮八將團」進行特殊的「喊班」儀式，青山王神轎才會由轎班扛著出廟門開始遶境。按照慣例，青山王神轎在出廟門之時會由政治人物「扶轎」，但出巡的青山王神轎只有一頂，所以如何安排「扶轎」的政要就成了一門政治課題。

萬華因人口密集，向來被各政黨視為兵家必爭之地，也被視為綠營票倉。由於青山宮的遶境共有三天，青山宮因此衍生出獨有的「扶轎政治學」，第一天暗訪由「台北市長」扶轎，第二天暗訪由「在野黨主席或政要」扶轎，第三天正日由「總統或中樞政要」扶轎。若隔年是選舉年，各政黨則會以「主席搭配參選人」的形式扶轎。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

由於明年（2026）的青山王聖誕在九合一選舉之後，因此今年的青山王聖誕也被視為「選舉扶轎年」，各黨派與中央政府會派出何種層級的大咖來扶轎，都會受到全台灣的關注。

