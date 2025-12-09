青山宮暗訪起轎！ 蔣萬安：萬大線拚2027通車。（圖／TVBS）

台北市萬華區宗教盛事「艋舺青山宮暗訪暨遶境」正式登場，今年適逢青山宮建宮170週年，活動規模更加盛大。依照慣例，暗訪第一天由台北市長蔣萬安親自扶轎，後方跟隨著藍綠兩黨民代及市議員擬參選人，爭取曝光。此次活動展現了青山宮獨特的「扶轎政治學」傳統，同時警方也出動662名警力，包含萬華分局292人，並結合擴大臨檢行動，確保遶境活動順利進行，維持傳統廟會文化的良好秩序。

青山宮暗訪起轎！ 蔣萬安：萬大線拚2027通車。（圖／TVBS）

台北市萬華區艋舺青山宮遶境活動已成為台北市重要宗教文化盛事，今年更是青山宮建宮170週年的特別時刻。在暗訪第一天，台北市長蔣萬安依照傳統親自扶轎，並在青山王面前報告艋舺四大建設，他表示萬大線一期將力拚2027年順利通車。

廣告 廣告

這場遶境活動多年來已形成獨特的「扶轎政治學」，第一天暗訪由台北市長扶轎，第二天暗訪則由在野黨主席或政要扶轎，第三天正日則由執政黨政要或總統扶轎。若隔年是選舉年，政黨通常會以主席搭配參選人的形式扶轎，至於第三天11日，民進黨誰來扶轎，青山宮主委黃清源表示，他已邀請民進黨秘書長徐國勇，而徐國勇可能會邀請立委王世堅一起參與。

另外，為了避免發生滋事鬥毆事件，萬華警分局特別結合擴大臨檢，在各大迎駕紅壇周邊道路執行路檢，並報請台北地檢署檢察官坐鎮指揮，以維持良好秩序。

更多 TVBS 報導

社宅變「水濂洞」？ 建物驚見大量冰柱.白壁癌

蔣萬安曝雙城論壇12月底登場 洪健益送救生圈：為你政治路保命

開嗆！ 綠轟聘徐春鶯 蔣萬安：民進黨也聘共產黨員

蔣萬安站台民眾黨小雞？恐先過藍營議員這關 戴錫欽曝1前提

