青山宮繞境「暗訪第二夜」！真人藝閣吸睛信徒擠爆西門町

青山宮170周年的遶境活動十號來到第二天，整個西門町被信徒擠爆。（圖／東森新聞）





青山宮170周年的遶境活動十號來到第二天，整個西門町被信徒擠爆，不少人為了搶平安糖、平安小物，拿出水桶甚至三角錐，拿好拿滿。然而活動的亮點除了真人藝閣車，還包括衝轎儀式，場面超震撼。

晚間點亮西門町夜空的，是這一輛又一輛的真人詩藝閣花車，只見超萌超可愛的孩子坐在上頭，不只對信徒揮揮手，同時還會丟糖果。

信徒：「保庇保庇保庇，保庇保庇保庇。」

超多信徒熱情參與，為了拿到花車上的平安糖、平安小物，有人舉水桶提袋，甚至拿出三角錐，就是要拿好拿滿。

廣告 廣告

主持人：「大家眾所矚目，非常期待的衝轎，大家屏息以待，現在正式出發。」

不只有國內信徒來參加，甚至連國外觀光客都慕名而來，尤其今年是台北艋舺青山宮適逢建宮170周年，活動從9號起盛大登場，一連三天從白天嗨到晚間，在萬華地區暗訪遶境，10號來到暗訪第二天，尊王在下午起駕，一路從艋舺天后宮徒步走走走要走回青山宮，然而這路途上台北市長蔣萬安也在晚間現身參與。

廟方人員：「進喔進喔，來喔小心慢慢走喔。」

而活動最大亮點，除了晚間的真人藝閣遶境，甚至有日本藝術團隊特別加入演出，讓活動更加國際化，展現台灣傳統文化魅力。

更多東森新聞報導

淑麗氣象／入冬最強冷氣團將報到！這幾天恐下探11度

下班沒關冷氣！補習班員工被罰1.25萬 勞動部回應

發錢了！過年前可領「5000元」 領取條件一次看

