青山宮遶境傳憾事！男子圍觀竟突倒地不起 急送醫搶救仍不幸身亡

青山宮遶境傳憾事，男子圍觀竟突倒地不起。（取自photo AC免費圖庫）

台北艋舺青山宮遶境活動傳憾事！一名30多歲男子下午在遶境時於附近圍觀，沒想到卻不明原因突然倒下，警消趕抵現場時，該名男子已經沒有呼吸心跳，送醫後仍不幸身亡，詳細事發原因仍待釐清。

據萬華警方所述，該名吳姓男子為79年次，與家屬一起從新北到台北，並且在遶境時和家人一起在附近圍觀，不知道為什麼突然就在現場就倒地，家屬也在立即報案。

警方到場時，該名男子已經沒有呼吸心跳，警消緊急將他送醫，但仍不幸宣告不治，家屬對死因無意見，至於詳細事發原因仍待釐清。

