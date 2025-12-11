青山宮遶境傳憾事 男香客「砰」倒地OHCA…急送醫仍不治

青山宮遶境傳出意外，一名香客突然倒地不治。翻攝艋舺青山宮靈安尊王臉書



太驚悚！台北萬華艋舺青山宮近日進行遶境，熱鬧滾滾，沒想到驚傳意外發生。一名30多歲吳姓男香客，和朋友一同前往圍觀遶境，但竟突然倒地不起，失去生命跡象，嚇壞所有民眾。救援人員獲報也立刻將其送醫，但最終仍宣告不治。

台北市消防局指出，今天下午3時48分接獲報案，民眾聲稱有一名參加青山宮遶境的香客，行經莒光路附近時忽然昏倒並失去意識。

根據了解，台北市青山宮遶境今天進入第三天，預計今天晚間或明天結束。35歲吳姓男子跟朋友一同參與遶境，但不明原因突然在莒光街直接倒下，緊急送往台大醫院急救，但到院前已經死亡；死者親友也透露，吳男本來就有心血管等慢性病，對死因沒有意見，後續由家屬聯繫禮儀公司協助行政相驗。

