青山宮遶境現場出事！疑「棒球帽5人扒手團」作案

台北市西門町日前因青山宮遶境活動吸引大批民眾，卻意外爆發竊盜疑雲。一名網友昨（13日）在社群媒體發文控訴，表示他在成都路口觀賞藝閣遊街時，疑似遭五名戴棒球帽男子包圍，返家後才驚覺皮夾失竊。

青山宮遶境現場，疑似5人組扒手集團（5個紅圈處）包圍民眾（紅色方格處）行竊。 （圖／翻攝laotelee的Threads）

萬華分局指出，該位民眾指稱，是在本月10日晚間7點左右，在成都路、漢中街口一帶觀看花車表演時皮包遭竊，當晚11點許前來西門町派出所報案，該民眾表示皮包裡有3張信用卡、身份證及健保卡等重要證件，警方已依規定受理並協助完成掛失程序，隔天該位民眾再度前來派出所，出示影片指稱，當晚7點半左右，有拍到5名男子靠近、包圍在他身後，隨後便迅速離去，懷疑這5人是扒手集團的成員。

萬華分局表示，經警方檢視影像，發現雖然畫面中可見5名可疑男子的確有靠近並圍繞在報案民眾的身旁，但沒有明顯、直接的行竊動作，報案人目前也表示暫時不對這5人提告，不過警方仍將持續調閱周邊監視器，擴大追查這些人是否涉及竊盜案件或有組織犯罪等相關情事。

