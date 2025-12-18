青山宮遶境電眼女警神顏曝光！網嗨：1張圖看了10分鐘

目前持續進行的「艋舺青山王祭」，現場一位負責維安的女警，因為有對水汪汪的靈動大眼，雖然戴著口罩，在人群中還是格外醒目，台北市警局的IG也將她的「無罩神顏」曝光。

該名女警的「無罩神顏」曝光。（圖／翻攝「台北波麗士」IG）

而她會成為「嬌」點，是源於《蔡淘貴跑廟會》10日在臉書粉專PO出的影片，只見這位女警綁著馬尾、戴著口罩，大半部臉龐都遮住，但整體氣質相當清新，一對大眼睛彷彿會放電，因此造成網民熱議。

該名女警態度親切跟民眾合照。（圖／翻攝「台北波麗士」IG）

北市警局的「台北波麗士」的IG近日將她的「無罩神顏」公開，整體顏值極高，據了解她已經當了6年的警察，目前服勤的單位是萬華分局龍山派出所，由於外型亮麗，常常是警局宣導影片的女主角，最近的「作品」是北市反詐宣導影片，照片一出引來大量男粉嗨翻：「我看第一張圖看了10分鐘是正常的嗎」、「龍山所的學姐，真的很正」、「辛苦了，想遇女警本人」、「辛苦了，想遇女警本人」。

該名女警先前戴口罩的模樣。（圖／翻攝 蔡淘貴跑廟會臉書 ）

