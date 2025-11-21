「青山宮×朝天宮」 聯名香火袋25日發售

記者劉昕翊／臺北報導

「2025萬華大鬧熱」將於11月29日至12月6日熱鬧登場，文化總會今年特別邀請設計師林佳齡Misc操刀「艋舺青山宮×北港朝天宮聯名香火袋」，於11月25日發售，透過青山王、北港媽祖2位神明的雙面香火袋，紀念神明級相聚，並為青山宮170週年及艋舺大拜拜一系列活動揭開序幕。

艋舺青山宮170週年 青山王、媽祖相聚

文總表示，今年適逢艋舺青山宮170週年，北港媽祖於11月29日抵達萬華，青山王將親自至火車站迎接媽祖並展開遶境，最後在龍山寺相聚，復刻1917年2位神明相聚的經典畫面，為一起慶祝青山王渡臺第170次生日及難得的相聚，特別邀請林佳齡Misc操刀設計香火袋。

林佳齡Misc指出，香火袋設計特別以青山靈安尊王與北港媽祖為雙主視覺，一剛一柔的意象以雙面對望呈現，象徵陰陽調和與南北共振的守護意涵，色彩大膽捨棄傳統金紅色系，以新穎的配色重新詮釋，且首次以真空封裝呈現，象徵將祝福「密封」保存，拆封的瞬間，不僅是開啟一枚平安符，更像親手啟動一場祈願儀式，而這份設計更是以現代視覺語言傳遞的祝福，延續傳統信仰的敬意，同時為信仰物件開啟新的觀看方式與時代詮釋。

萬華大鬧熱 邀民走進百年老城區

文總秘書長李厚慶說，艋舺大拜拜不只是臺北3大廟會之1，更是萬華一年一度重要的慶典，自2020年起，文總透過文化參與的方式，一起讓更多人知道這個極具意義的活動及這個美麗的城區。

「2025萬華大鬧熱」地點涵蓋萬華康定路至青山宮，規劃音樂演出、城市散步、在地市集及講座等，邀民眾一起走進萬華，認識這座擁有百年歷史的老城區。

文總「艋舺青山宮×北港朝天宮聯名香火袋」，以青山靈安尊王與北港媽祖為雙主視覺。（文總提供）

「2025萬華大鬧熱」將於11月29日熱鬧登場，地點涵蓋萬華康定路至青山宮。（文總提供）