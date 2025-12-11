青山王夜巡「伏木曳山祭」登場 激盪台日宗教火花

台北市 / 綜合報導

艋舺青山宮建宮170週年9日開始青山王夜巡，昨(10)日的最大焦點就是「伏木.曳山祭」，夢幻氛圍吸引不少民眾朝聖盛大的宗教活動，台北市長蔣萬安當然也沒缺席，早早到場接駕，還說未來有機會的話想讓他的小孩體驗坐上藝閣花車。

藝閣花車上童男童女們妝容精緻，打扮成神話故事人物站在上面的他們，撒下小零食小福袋，路上的信眾們好開心想要拿一個討吉利，艋舺青山宮建宮170週年，從9日開始進行青山王夜巡，10日第2天的一大焦點是這個。

廣告 廣告

燈籠山車炫彩奪目，在夜晚營造夢幻氛圍，看看旁邊表演者的服飾可能覺得有點日式風格沒有錯，他們就是特別從日本來的伏木曳山祭，起源於江戶時代北前船商為岸，最精彩的看點就是山車互撞，現場觀眾的吶喊也將氣氛推向最高潮。

隨後隊伍走上街頭，信徒也伴隨在一旁感受台日宗教所激盪的火花，而這場台北的重大宗教盛典，市長蔣萬安當然沒缺席，早早在現場等候接轎，蔣萬安看起來心情很好，也在這值得紀念的日子獻上祝福。

台北市長蔣萬安說：「我們今年剛好青山宮建宮170週年，我很想(坐藝閣花車)欸，沒有機會，沒關係，我下次看我的小朋友，我有兩個二寶三寶可以有機會。」

為期3天的宮慶活動，前2天都是夜巡，今(11)日最後1天則會有正日遶境，早上8點出發中午12點尊王起駕，要用熱鬧的宗教慶典為逐漸轉涼的台北注入熱情與活力。

原始連結







更多華視新聞報導

北港媽祖睽違5年北上艋舺 與「老朋友」青山王相會

青山宮遶境登場！ 傳警要求交陣頭名單遭拒嗆驅離

萬華角頭不等於幫派！ 最早象徵「社區聚落單位」

