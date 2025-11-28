青山王文化季北港媽祖11/29遶境 北市警規劃交管

（中央社記者劉建邦台北28日電）台北市警方表示，「2025青山王文化季-北港媽祖北上贊境遶境活動」將於29日舉行，從當天上午10時起針對康定路（艋舺大道至和平西路）等路段規劃3階段交通管制措施。

台北市警察局萬華分局今天發布新聞資料表示，針對 「2025青山王文化季-北港媽祖北上贊境遶境活動」規劃交通管制，時間從29日上午10時起，管制路段將視現場狀況提早或延後解除交管。

警方針對遶境活動規劃3階段管制範圍，第1階段從29日上午10時至下午2時，針對康定路（艋舺大道至和平西路），彈性管制北往南車道，並調撥南往北一車道，視狀況擴大管制南北雙向車道。

警方說，同管制時間包含康定路、艋舺大道口採時段性彈性管制車輛往北，建議改道西園路、和平西路。康定路、和平西路口為時段性彈性管制車輛往南，建議改道西園路或和平西路。

警方表示，從29日上午11時起至下午1時止、下午4時起至晚上7時止，針對環河南路、長沙街口管制長沙街往東，建議車輛改道漢口街、桂林路。環河南路、貴陽街口，管制貴陽街往東，建議車輛改道漢口街、桂林路。

警方說，同時段管制路段包含西園路、長沙街口管制西園路往南，建議車輛改道長沙街往東，西園路往北。西園路、桂林路口管制桂林路往北，往北車輛改道康定路、環河南路。

警方表示，29日下午1時起至晚上6時止，管制環河南路、廣州街口，管制廣州街往東，建議車輛改道桂林路、和平西路。西園路、廣州街口管制廣州街往東，建議車輛改道桂林路、和平西路。

警方表示，針對遶境活動實施彈性交通管制範圍，包含和平西路3段、雙園街、艋舺大道（均含）以北，環河南路1段、環河南路2段、桂林路246巷（均含）以東，康定路、西園路2段（均含）以西，貴陽街2段（含）以南。

警方說，為有效疏導現場車流並避免交通壅塞，除由廟方自行協請民防、義警及義交等民力協助交通指揮，萬華分局已針對周邊道路規劃勤務加派警力加強交通整理及疏導，以維護廟會遶境活動交通安全與秩序。（編輯：張銘坤）1141128